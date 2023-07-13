https://ria.ru/20230713/pamyatnik-1883893573.html

В Алма-Ате открыли памятник Александру Невскому

В Алма-Ате открыли памятник Александру Невскому - РИА Новости, 13.07.2023

В Алма-Ате открыли памятник Александру Невскому

Памятник Александру Невскому открыли в четверг в Алма-Ате на площади перед собором, носящим имя князя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:25

2023-07-13T09:25

2023-07-13T09:25

в мире

казахстан

александр невский

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АЛМА-АТА, 13 июл - РИА Новости. Памятник Александру Невскому открыли в четверг в Алма-Ате на площади перед собором, носящим имя князя, передает корреспондент РИА Новости. Памятник представляет собой отлитую в бронзе фигуру князя Александра верхом на коне с чудотворной Феодоровской иконой Царицы Небесной в руках. Как сообщила информационная служба митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане, открытие и освящение памятника состоялось "по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и с доброго согласия президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева". Событие приурочено к знаменательной дате – 20-летию учреждения православной церкви Казахстана. В церемонии приняли участие архипастыри и духовенство православной церкви Казахстана, представители органов власти Казахстана и России, дипломаты, общественные деятели, лидеры традиционных конфессий. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Освящение памятника, созданного академиком Российской академии художеств, народным художником России Салаватом Щербаковым, совершил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. "История свидетельствует о том, что, путешествуя в столицу монгольской империи Каракорум, он (князь Александр Невский - ред.) неоднократно посещал Великую степь и те места, где ныне стоит город Алма-Ата. Его миссия была связана с развитием межцивилизационного диалога на просторах Евразии, установлением дипломатических связей между славянскими и тюркскими народами", - отмечается в сообщении митрополичьего округа.

https://ria.ru/20230529/kazakhstan-1874794084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, александр невский