В Алма-Ате открыли памятник Александру Невскому
В Алма-Ате открыли памятник Александру Невскому к 20-летию православной церкви Казахстана
© Sputnik / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкЦеремония открытия памятника святому князю Александру Невскому в Алма-Ате
© Sputnik / Ертай Сарбасов
Церемония открытия памятника святому князю Александру Невскому в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 13 июл - РИА Новости. Памятник Александру Невскому открыли в четверг в Алма-Ате на площади перед собором, носящим имя князя, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник представляет собой отлитую в бронзе фигуру князя Александра верхом на коне с чудотворной Феодоровской иконой Царицы Небесной в руках.
Как сообщила информационная служба митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане, открытие и освящение памятника состоялось "по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и с доброго согласия президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева".
Событие приурочено к знаменательной дате – 20-летию учреждения православной церкви Казахстана. В церемонии приняли участие архипастыри и духовенство православной церкви Казахстана, представители органов власти Казахстана и России, дипломаты, общественные деятели, лидеры традиционных конфессий. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский.
Освящение памятника, созданного академиком Российской академии художеств, народным художником России Салаватом Щербаковым, совершил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
"История свидетельствует о том, что, путешествуя в столицу монгольской империи Каракорум, он (князь Александр Невский - ред.) неоднократно посещал Великую степь и те места, где ныне стоит город Алма-Ата. Его миссия была связана с развитием межцивилизационного диалога на просторах Евразии, установлением дипломатических связей между славянскими и тюркскими народами", - отмечается в сообщении митрополичьего округа.