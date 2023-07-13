https://ria.ru/20230713/oruzhie-1883902723.html

Лавров назвал планы Японии по размещению ядерного оружия США опасными

Лавров назвал планы Японии по размещению ядерного оружия США опасными - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров назвал планы Японии по размещению ядерного оружия США опасными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И назвал намерение Японии и Южной Кореи о... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:20

2023-07-13T10:20

2023-07-13T11:42

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япония

южная корея

сша

сергей лавров

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ДЖАКАРТА, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И назвал намерение Японии и Южной Кореи о размещении ядерного оружия США опасными."Япония и Корея, кстати говоря, уже дают сигналы о том, что они не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция ", — сказал он.Лавров уточнил, что российская сторона обсуждала эту проблему с коллегами по АСЕАН и с Ван И.При этом министр указал на политику Запада в регионе."Уже проводится тезис о том, что безопасность в Евроатлантике и в Индо-Тихоокеанском регионе неделима. Уже части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит, имею в виду и Австралию, и Новую Зеландию, и Японию, и Корею", — напомнил Лавров.В апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.Кроме того, в сентябре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи со своим японским коллегой Ясукадзой Хамадой заявил, что Вашингтон готов защищать островное государства, используя "весь арсенал традиционных вооружений и ядерных возможностей". При этом он не уточнил, кто именно может угрожать Японии.В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США по безопасности и обмениваться данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Токио в Вашингтонской декларации.

https://ria.ru/20230508/nerasprostranenie-1870460782.html

https://ria.ru/20230713/g7-1883900789.html

япония

южная корея

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, южная корея, сша, сергей лавров