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Лавров назвал планы Японии по размещению ядерного оружия США опасными - РИА Новости, 13.07.2023
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10:20 13.07.2023 (обновлено: 11:42 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/oruzhie-1883902723.html
Лавров назвал планы Японии по размещению ядерного оружия США опасными
Лавров назвал планы Японии по размещению ядерного оружия США опасными - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров назвал планы Японии по размещению ядерного оружия США опасными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И назвал намерение Японии и Южной Кореи о... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:20
2023-07-13T11:42
в мире
япония
южная корея
сша
сергей лавров
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ДЖАКАРТА, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И назвал намерение Японии и Южной Кореи о размещении ядерного оружия США опасными.&quot;Япония и Корея, кстати говоря, уже дают сигналы о том, что они не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция &quot;, — сказал он.Лавров уточнил, что российская сторона обсуждала эту проблему с коллегами по АСЕАН и с Ван И.При этом министр указал на политику Запада в регионе."Уже проводится тезис о том, что безопасность в Евроатлантике и в Индо-Тихоокеанском регионе неделима. Уже части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит, имею в виду и Австралию, и Новую Зеландию, и Японию, и Корею", — напомнил Лавров.В апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.Кроме того, в сентябре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи со своим японским коллегой Ясукадзой Хамадой заявил, что Вашингтон готов защищать островное государства, используя "весь арсенал традиционных вооружений и ядерных возможностей". При этом он не уточнил, кто именно может угрожать Японии.В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США по безопасности и обмениваться данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Токио в Вашингтонской декларации.
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в мире, япония, южная корея, сша, сергей лавров
В мире, Япония, Южная Корея, США, Сергей Лавров
Лавров назвал планы Японии по размещению ядерного оружия США опасными

Лавров назвал планы Японии и Южной Кореи по размещению ядерного оружия США опасными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И назвал намерение Японии и Южной Кореи о размещении ядерного оружия США опасными.
«

"Япония и Корея, кстати говоря, уже дают сигналы о том, что они не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция ", — сказал он.

Лавров уточнил, что российская сторона обсуждала эту проблему с коллегами по АСЕАН и с Ван И.
При этом министр указал на политику Запада в регионе.
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"Уже проводится тезис о том, что безопасность в Евроатлантике и в Индо-Тихоокеанском регионе неделима. Уже части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит, имею в виду и Австралию, и Новую Зеландию, и Японию, и Корею", — напомнил Лавров.
В апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Кроме того, в сентябре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи со своим японским коллегой Ясукадзой Хамадой заявил, что Вашингтон готов защищать островное государства, используя "весь арсенал традиционных вооружений и ядерных возможностей". При этом он не уточнил, кто именно может угрожать Японии.
В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США по безопасности и обмениваться данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Токио в Вашингтонской декларации.
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В миреЯпонияЮжная КореяСШАСергей Лавров
 
 
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