Лавров назвал планы Японии по размещению ядерного оружия США опасными
Лавров назвал планы Японии и Южной Кореи по размещению ядерного оружия США опасными
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И назвал намерение Японии и Южной Кореи о размещении ядерного оружия США опасными.
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"Япония и Корея, кстати говоря, уже дают сигналы о том, что они не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция ", — сказал он.
Лавров уточнил, что российская сторона обсуждала эту проблему с коллегами по АСЕАН и с Ван И.
При этом министр указал на политику Запада в регионе.
"Уже проводится тезис о том, что безопасность в Евроатлантике и в Индо-Тихоокеанском регионе неделима. Уже части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит, имею в виду и Австралию, и Новую Зеландию, и Японию, и Корею", — напомнил Лавров.
В апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Кроме того, в сентябре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи со своим японским коллегой Ясукадзой Хамадой заявил, что Вашингтон готов защищать островное государства, используя "весь арсенал традиционных вооружений и ядерных возможностей". При этом он не уточнил, кто именно может угрожать Японии.
В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США по безопасности и обмениваться данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Токио в Вашингтонской декларации.