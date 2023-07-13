https://ria.ru/20230713/obvineniya-1884068746.html
Митрополит УПЦ Павел заявил, что обвинения против него сфабриковали
Митрополит УПЦ Павел заявил, что обвинения против него сфабриковали - РИА Новости, 13.07.2023
Митрополит УПЦ Павел заявил, что обвинения против него сфабриковали
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) в четверг заявил, что обвинения СБУ против него сфабрикованы, его судят... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:29
2023-07-13T19:29
2023-07-13T19:37
религия
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ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) в четверг заявил, что обвинения СБУ против него сфабрикованы, его судят за веру в Христа, потому что он отказывается признавать украинских раскольников из ПЦУ.Видео его заявления в суде предоставлено РИА Новости очевидцами.Ранее в четверг СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества."Все что написано, это все неправда, потому что я никогда не был и не буду против своего государства. То, что я проповедовал, так и буду проповедовать. Просто ни прокурор, ни судья никогда не были в церкви, и они не слышали эти вырванные строки из моей проповеди. Это свидетельствует о неуважении к священному сану, к верующим людям. Меня вызвали в СБУ и музей, и сказали идти на компромисс, признайте Епифания. Этого никогда не было и не будет, потому что я знаю, что такое раскол. У вас суд – это одно, но есть еще Божий суд, конечный, перед которым мы все будем отвечать", - сказал митрополит Павел.Он отметил, что в деле его слова якобы изложены на суржике, на котором он "никогда не говорил" - по словам митрополита, он всегда отвечает на украинском или на русском."Я еще раз скажу – за что сейчас судят? За веру в Христа, не более, за то, что хотят отобрать лавру, и меня удалили оттуда, и думали, что братия перейдет (в ПЦУ). Мне лучше умереть, чем предать. <…> Еще раз хотел бы попросить, ваша честь, потому что я уважаю судей, буду отстаивать свои права, мне прямо сказали: если я не пойду на компромисс, будет открыто уголовное дело, все дело сфабриковано, я никогда не выступал и не буду выступать против закона, государства", - заключил наместник.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
https://ria.ru/20230711/tserkov-1883616103.html
https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html
https://ria.ru/20230711/tserkov-1883587272.html
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служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, украина, россия, киев
Религия, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Россия, Киев
Митрополит УПЦ Павел заявил, что обвинения против него сфабриковали
Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил, что обвинения СБУ против него сфабриковали
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) в четверг заявил, что обвинения СБУ против него сфабрикованы, его судят за веру в Христа, потому что он отказывается признавать украинских раскольников из ПЦУ.
Видео его заявления в суде предоставлено РИА Новости очевидцами.
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Ранее в четверг СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ
против Украины
, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Все что написано, это все неправда, потому что я никогда не был и не буду против своего государства. То, что я проповедовал, так и буду проповедовать. Просто ни прокурор, ни судья никогда не были в церкви, и они не слышали эти вырванные строки из моей проповеди. Это свидетельствует о неуважении к священному сану, к верующим людям. Меня вызвали в СБУ и музей, и сказали идти на компромисс, признайте Епифания. Этого никогда не было и не будет, потому что я знаю, что такое раскол. У вас суд – это одно, но есть еще Божий суд, конечный, перед которым мы все будем отвечать", - сказал митрополит Павел.
Он отметил, что в деле его слова якобы изложены на суржике, на котором он "никогда не говорил" - по словам митрополита, он всегда отвечает на украинском или на русском.
"Я еще раз скажу – за что сейчас судят? За веру в Христа, не более, за то, что хотят отобрать лавру, и меня удалили оттуда, и думали, что братия перейдет (в ПЦУ). Мне лучше умереть, чем предать. <…> Еще раз хотел бы попросить, ваша честь, потому что я уважаю судей, буду отстаивать свои права, мне прямо сказали: если я не пойду на компромисс, будет открыто уголовное дело, все дело сфабриковано, я никогда не выступал и не буду выступать против закона, государства", - заключил наместник.
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Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
В Хозяйственном суде Киева
в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
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