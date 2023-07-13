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Киев пытается прорвать оборону ВС России в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/oborona-1883888004.html
Киев пытается прорвать оборону ВС России в ДНР, заявил Марочко
Киев пытается прорвать оборону ВС России в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 13.07.2023
Киев пытается прорвать оборону ВС России в ДНР, заявил Марочко
Киевские силовики пытаются прорвать линию обороны ВС РФ севернее от Клещеевки, по направлению к Курдюмовке в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:38
2023-07-13T08:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
клещеевка
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Киевские силовики пытаются прорвать линию обороны ВС РФ севернее от Клещеевки, по направлению к Курдюмовке в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После длительных безуспешных попыток прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Клещеевка противник решил одновременно нарастить удары севернее этого населенного пункта, по направлению к Курдюмовке", - рассказал он, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что командование ВС РФ оперативно предприняло меры для отражения угроз с данного направления. Бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, села недалеко от Артемовска, там отмечаются успехи российских сил, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее Марочко сообщил РИА Новости, что вооруженные формирования Украины не оставляют попыток занять высоты в районе Клещеевки и для огневой поддержки своих войск ведут огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра. В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, "серьезно разгонялась" информация о переходе села Клещеевка под контроль Киева - глава региона опроверг эти данные.
https://ria.ru/20230713/metis-1883887324.html
донецкая народная республика
клещеевка
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донецкая народная республика, андрей марочко, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Клещеевка
Киев пытается прорвать оборону ВС России в ДНР, заявил Марочко

Эксперт Марочко: Киев пытается прорвать оборону ВС России в направлении Курдюмовки в ДНР

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Киевские силовики пытаются прорвать линию обороны ВС РФ севернее от Клещеевки, по направлению к Курдюмовке в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После длительных безуспешных попыток прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Клещеевка противник решил одновременно нарастить удары севернее этого населенного пункта, по направлению к Курдюмовке", - рассказал он, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что командование ВС РФ оперативно предприняло меры для отражения угроз с данного направления.
Бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, села недалеко от Артемовска, там отмечаются успехи российских сил, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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Ранее Марочко сообщил РИА Новости, что вооруженные формирования Украины не оставляют попыток занять высоты в районе Клещеевки и для огневой поддержки своих войск ведут огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра.
В начале июля в украинских СМИ, по словам Пушилина, "серьезно разгонялась" информация о переходе села Клещеевка под контроль Киева - глава региона опроверг эти данные.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоКлещеевка
 
 
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