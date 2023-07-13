https://ria.ru/20230713/novokuznetsk-1883885673.html

В Новокузнецке создали штаб по ликвидации последствий грозы и града

В Новокузнецке создали штаб по ликвидации последствий грозы и града - РИА Новости, 13.07.2023

В Новокузнецке создали штаб по ликвидации последствий грозы и града

Новокузнецк Кемеровской области пострадал от грозы и града, в городе повалены деревья, затоплены пешеходные переходы, повреждены автомобили и сорваны светофоры, РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T07:52

2023-07-13T07:52

2023-07-13T07:52

новокузнецк

кемеровская область

кузнецкий район

сергей кузнецов (архитектор)

происшествия

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КЕМЕРОВО, 13 июл – РИА Новости. Новокузнецк Кемеровской области пострадал от грозы и града, в городе повалены деревья, затоплены пешеходные переходы, повреждены автомобили и сорваны светофоры, власти создали штаб по ликвидации последствий стихии, сообщил в эфире программы "Утро с мэром" глава города Сергей Кузнецов. "Создан штаб по ликвидации последствий стихии ливневого дождя и града… У нас… произошло падение деревьев – пять случаев, повреждение автомобилей – три случая, у нас были заблокированы люди в лифте – семь случаев. Протекание кровель на 19 МКД (многоквартирных домах – ред.), подтопление участков, сорвано светофорных объектов - четыре, несколько было обрывов проводов... Горэлектросеть зафиксировала 12 отключений, это 215 многоквартирных домов, 3388 объектов частного сектора, 32 объекта социальной сферы", – рассказал Сергей Кузнецов. По словам главы города, власти работают над устранением последствий стихии. На данный момент неподключенными к электроэнергии остаются несколько десятков многоквартирных домов в Орджоникидзевском и Кузнецком районах, а также 1,5 тысячи домов частного сектора. Также, по словам мэра, подтоплены все пешеходные переходы. На данный момент коммунальщики откачивают воду у пешеходного перехода возле художественного музея. "На 6 (часов утра – ред.) трамваи не ходили в Орджоникидзевском и Заводском районе. Мне доложили, что они пошли, потому что на энергоподстанциях тоже было выбито электричество. Приводим все в соответствие, возвращаем город в нормальную жизнь", – сказал Кузнецов. Мэр подчеркнул, что похожая ситуация может повториться и сегодня. "Прогноз погоды дают неблагоприятный… Сейчас приведем в степень повышенной готовности коммунальные службы, аварийные, с тем, чтобы сегодня вечером, в ночь не повторилось, потому что ущерб хозяйству наносится очень серьезный. Размыты дороги", – сказал глава города.

https://ria.ru/20230703/pozhar-1881814780.html

новокузнецк

кемеровская область

кузнецкий район

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новокузнецк, кемеровская область, кузнецкий район, сергей кузнецов (архитектор), происшествия