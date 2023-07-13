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В Новокузнецке создали штаб по ликвидации последствий грозы и града - РИА Новости, 13.07.2023
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07:52 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/novokuznetsk-1883885673.html
В Новокузнецке создали штаб по ликвидации последствий грозы и града
В Новокузнецке создали штаб по ликвидации последствий грозы и града - РИА Новости, 13.07.2023
В Новокузнецке создали штаб по ликвидации последствий грозы и града
Новокузнецк Кемеровской области пострадал от грозы и града, в городе повалены деревья, затоплены пешеходные переходы, повреждены автомобили и сорваны светофоры, РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T07:52
2023-07-13T07:52
новокузнецк
кемеровская область
кузнецкий район
сергей кузнецов (архитектор)
происшествия
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КЕМЕРОВО, 13 июл – РИА Новости. Новокузнецк Кемеровской области пострадал от грозы и града, в городе повалены деревья, затоплены пешеходные переходы, повреждены автомобили и сорваны светофоры, власти создали штаб по ликвидации последствий стихии, сообщил в эфире программы "Утро с мэром" глава города Сергей Кузнецов. "Создан штаб по ликвидации последствий стихии ливневого дождя и града… У нас… произошло падение деревьев – пять случаев, повреждение автомобилей – три случая, у нас были заблокированы люди в лифте – семь случаев. Протекание кровель на 19 МКД (многоквартирных домах – ред.), подтопление участков, сорвано светофорных объектов - четыре, несколько было обрывов проводов... Горэлектросеть зафиксировала 12 отключений, это 215 многоквартирных домов, 3388 объектов частного сектора, 32 объекта социальной сферы", – рассказал Сергей Кузнецов. По словам главы города, власти работают над устранением последствий стихии. На данный момент неподключенными к электроэнергии остаются несколько десятков многоквартирных домов в Орджоникидзевском и Кузнецком районах, а также 1,5 тысячи домов частного сектора. Также, по словам мэра, подтоплены все пешеходные переходы. На данный момент коммунальщики откачивают воду у пешеходного перехода возле художественного музея. "На 6 (часов утра – ред.) трамваи не ходили в Орджоникидзевском и Заводском районе. Мне доложили, что они пошли, потому что на энергоподстанциях тоже было выбито электричество. Приводим все в соответствие, возвращаем город в нормальную жизнь", – сказал Кузнецов. Мэр подчеркнул, что похожая ситуация может повториться и сегодня. "Прогноз погоды дают неблагоприятный… Сейчас приведем в степень повышенной готовности коммунальные службы, аварийные, с тем, чтобы сегодня вечером, в ночь не повторилось, потому что ущерб хозяйству наносится очень серьезный. Размыты дороги", – сказал глава города.
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новокузнецк
кемеровская область
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новокузнецк, кемеровская область, кузнецкий район, сергей кузнецов (архитектор), происшествия
Новокузнецк, Кемеровская область, Кузнецкий район, Сергей Кузнецов (архитектор), Происшествия
В Новокузнецке создали штаб по ликвидации последствий грозы и града

Новокузнецк пострадал от грозы и града, в городе создан штаб по ликвидации последствий

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкКузнецкий металлургический комбинат
Кузнецкий металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Кузнецкий металлургический комбинат. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 13 июл – РИА Новости. Новокузнецк Кемеровской области пострадал от грозы и града, в городе повалены деревья, затоплены пешеходные переходы, повреждены автомобили и сорваны светофоры, власти создали штаб по ликвидации последствий стихии, сообщил в эфире программы "Утро с мэром" глава города Сергей Кузнецов.
«
"Создан штаб по ликвидации последствий стихии ливневого дождя и града… У нас… произошло падение деревьев – пять случаев, повреждение автомобилей – три случая, у нас были заблокированы люди в лифте – семь случаев. Протекание кровель на 19 МКД (многоквартирных домах – ред.), подтопление участков, сорвано светофорных объектов - четыре, несколько было обрывов проводов... Горэлектросеть зафиксировала 12 отключений, это 215 многоквартирных домов, 3388 объектов частного сектора, 32 объекта социальной сферы", – рассказал Сергей Кузнецов.
По словам главы города, власти работают над устранением последствий стихии. На данный момент неподключенными к электроэнергии остаются несколько десятков многоквартирных домов в Орджоникидзевском и Кузнецком районах, а также 1,5 тысячи домов частного сектора.
Также, по словам мэра, подтоплены все пешеходные переходы. На данный момент коммунальщики откачивают воду у пешеходного перехода возле художественного музея.
"На 6 (часов утра – ред.) трамваи не ходили в Орджоникидзевском и Заводском районе. Мне доложили, что они пошли, потому что на энергоподстанциях тоже было выбито электричество. Приводим все в соответствие, возвращаем город в нормальную жизнь", – сказал Кузнецов.
Мэр подчеркнул, что похожая ситуация может повториться и сегодня.
"Прогноз погоды дают неблагоприятный… Сейчас приведем в степень повышенной готовности коммунальные службы, аварийные, с тем, чтобы сегодня вечером, в ночь не повторилось, потому что ущерб хозяйству наносится очень серьезный. Размыты дороги", – сказал глава города.
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НовокузнецкКемеровская областьКузнецкий районСергей Кузнецов (архитектор)Происшествия
 
 
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