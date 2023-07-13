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Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/nato-1884024260.html
Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс
Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс - РИА Новости, 13.07.2023
Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс
Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:29
2023-07-13T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анджей дуда
нато
польша
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности. Дуда созвал Совбез для того, чтобы проинформировать его членов о результатах саммита НАТО, который завершился в среду в Вильнюсе. Говоря о том, что Киеву не удалось добиться приглашения вступить в НАТО, польский президент отметил, что Украине и ее союзникам "удалось отвоевать другие элементы". "Наш постулат состоял в том, чтобы в отношении Украины проводилась процедура таскинга, как говорят в НАТО, то есть оценки подготовки государства к вступлению в НАТО", - рассказал Дуда. "Эту процедуру проводят министры иностранных дел. В итоговых документах саммита записано, что такой таскинг будет проводиться главами МИД. Ближайшая встреча министров иностранных дел НАТО пройдет в ноябре. Мы ожидаем, что и первый таскинг будет проведен в ноябре", - заявил польский президент. Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, анджей дуда, нато, польша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анджей Дуда, НАТО, Польша, Ситуация в ДНР и ЛНР
Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс

Дуда: главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности.
Дуда созвал Совбез для того, чтобы проинформировать его членов о результатах саммита НАТО, который завершился в среду в Вильнюсе.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Вчера, 08:00
Говоря о том, что Киеву не удалось добиться приглашения вступить в НАТО, польский президент отметил, что Украине и ее союзникам "удалось отвоевать другие элементы". "Наш постулат состоял в том, чтобы в отношении Украины проводилась процедура таскинга, как говорят в НАТО, то есть оценки подготовки государства к вступлению в НАТО", - рассказал Дуда.
"Эту процедуру проводят министры иностранных дел. В итоговых документах саммита записано, что такой таскинг будет проводиться главами МИД. Ближайшая встреча министров иностранных дел НАТО пройдет в ноябре. Мы ожидаем, что и первый таскинг будет проведен в ноябре", - заявил польский президент.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
10 июля, 08:00
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнджей ДудаНАТОПольшаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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