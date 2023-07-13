https://ria.ru/20230713/nato-1884024260.html

Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс

Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс - РИА Новости, 13.07.2023

Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс

Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:29

2023-07-13T16:29

2023-07-13T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

анджей дуда

нато

польша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537613_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_156bd7e6dd78b13fb61f85037125ac75.jpg

ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности. Дуда созвал Совбез для того, чтобы проинформировать его членов о результатах саммита НАТО, который завершился в среду в Вильнюсе. Говоря о том, что Киеву не удалось добиться приглашения вступить в НАТО, польский президент отметил, что Украине и ее союзникам "удалось отвоевать другие элементы". "Наш постулат состоял в том, чтобы в отношении Украины проводилась процедура таскинга, как говорят в НАТО, то есть оценки подготовки государства к вступлению в НАТО", - рассказал Дуда. "Эту процедуру проводят министры иностранных дел. В итоговых документах саммита записано, что такой таскинг будет проводиться главами МИД. Ближайшая встреча министров иностранных дел НАТО пройдет в ноябре. Мы ожидаем, что и первый таскинг будет проведен в ноябре", - заявил польский президент. Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, анджей дуда, нато, польша, ситуация в днр и лнр