Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс
Дуда: главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс
© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Главы МИД НАТО в ноябре проверят подготовку Украины к вступлению в альянс, заявил президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности.
Дуда созвал Совбез для того, чтобы проинформировать его членов о результатах саммита НАТО, который завершился в среду в Вильнюсе.
Говоря о том, что Киеву не удалось добиться приглашения вступить в НАТО, польский президент отметил, что Украине и ее союзникам "удалось отвоевать другие элементы". "Наш постулат состоял в том, чтобы в отношении Украины проводилась процедура таскинга, как говорят в НАТО, то есть оценки подготовки государства к вступлению в НАТО", - рассказал Дуда.
"Эту процедуру проводят министры иностранных дел. В итоговых документах саммита записано, что такой таскинг будет проводиться главами МИД. Ближайшая встреча министров иностранных дел НАТО пройдет в ноябре. Мы ожидаем, что и первый таскинг будет проведен в ноябре", - заявил польский президент.
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".