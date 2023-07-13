Американский разведчик рассказал об ударе России по НАТО на Украине
Бывший разведчик ВС США Риттер: Россия остановила экспансию НАТО на Украине
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе
МОСКВА, 13 июля – РИА Новости. России удалость предотвратить принятие Украины в Североатлантический альянс, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty.
“России удалось остановить экспансию НАТО на Украине. Украина никогда не станет членом альянса”, – сообщил он.
Эксперт также объяснил, почему Турция пошла на уступки и одобрила членство Швеции в военно-политическом блоке. По его словам, на саммите в Вильнюсе НАТО отчаянно пыталось доказать, что Россия не может остановить расширение альянса. По этой причине странам-членам блока нужно принять Швецию в свои ряды, так как о членстве Украины не может быть и речи.
“Эрдоган воспользовался этой отчаянной ситуацией. Я думаю, взамен он получит от США новые F-16, он получит экономическое уступки от Швеции и многое другое”, – добавил Риттер.
Украина не станет членом НАТО до урегулирования конфликта с Россией, заявил президент США Джо Байден в среду на полях саммита в Вильнюсе. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства альянса перед его страной важнее вступления в блок.
Кроме того, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам саммита в Вильнюсе, что Киев пригласят в организацию только после того, как все союзники подтвердят выполнение им условий для присоединения.