https://ria.ru/20230713/nato-1883914965.html

Американский разведчик рассказал об ударе России по НАТО на Украине

Американский разведчик рассказал об ударе России по НАТО на Украине - РИА Новости, 13.07.2023

Американский разведчик рассказал об ударе России по НАТО на Украине

России удалость предотвратить принятие Украины в Североатлантический альянс, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:06

2023-07-13T11:06

2023-07-13T11:06

в мире

украина

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скотт риттер

джо байден

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нато

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МОСКВА, 13 июля – РИА Новости. России удалость предотвратить принятие Украины в Североатлантический альянс, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty.“России удалось остановить экспансию НАТО на Украине. Украина никогда не станет членом альянса”, – сообщил он.Эксперт также объяснил, почему Турция пошла на уступки и одобрила членство Швеции в военно-политическом блоке. По его словам, на саммите в Вильнюсе НАТО отчаянно пыталось доказать, что Россия не может остановить расширение альянса. По этой причине странам-членам блока нужно принять Швецию в свои ряды, так как о членстве Украины не может быть и речи.“Эрдоган воспользовался этой отчаянной ситуацией. Я думаю, взамен он получит от США новые F-16, он получит экономическое уступки от Швеции и многое другое”, – добавил Риттер.Украина не станет членом НАТО до урегулирования конфликта с Россией, заявил президент США Джо Байден в среду на полях саммита в Вильнюсе. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства альянса перед его страной важнее вступления в блок.Кроме того, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам саммита в Вильнюсе, что Киев пригласят в организацию только после того, как все союзники подтвердят выполнение им условий для присоединения.

https://ria.ru/20230713/sammit-1883871037.html

https://ria.ru/20230712/peregovory-1883864225.html

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