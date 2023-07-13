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Американский разведчик рассказал об ударе России по НАТО на Украине - РИА Новости, 13.07.2023
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11:06 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/nato-1883914965.html
Американский разведчик рассказал об ударе России по НАТО на Украине
Американский разведчик рассказал об ударе России по НАТО на Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Американский разведчик рассказал об ударе России по НАТО на Украине
России удалость предотвратить принятие Украины в Североатлантический альянс, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:06
2023-07-13T11:06
в мире
украина
россия
сша
скотт риттер
джо байден
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 13 июля – РИА Новости. России удалость предотвратить принятие Украины в Североатлантический альянс, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty.“России удалось остановить экспансию НАТО на Украине. Украина никогда не станет членом альянса”, – сообщил он.Эксперт также объяснил, почему Турция пошла на уступки и одобрила членство Швеции в военно-политическом блоке. По его словам, на саммите в Вильнюсе НАТО отчаянно пыталось доказать, что Россия не может остановить расширение альянса. По этой причине странам-членам блока нужно принять Швецию в свои ряды, так как о членстве Украины не может быть и речи.“Эрдоган воспользовался этой отчаянной ситуацией. Я думаю, взамен он получит от США новые F-16, он получит экономическое уступки от Швеции и многое другое”, – добавил Риттер.Украина не станет членом НАТО до урегулирования конфликта с Россией, заявил президент США Джо Байден в среду на полях саммита в Вильнюсе. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства альянса перед его страной важнее вступления в блок.Кроме того, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам саммита в Вильнюсе, что Киев пригласят в организацию только после того, как все союзники подтвердят выполнение им условий для присоединения.
https://ria.ru/20230713/sammit-1883871037.html
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в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, джо байден, владимир зеленский, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, США, Скотт Риттер, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, F-16
Американский разведчик рассказал об ударе России по НАТО на Украине

Бывший разведчик ВС США Риттер: Россия остановила экспансию НАТО на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июля – РИА Новости. России удалость предотвратить принятие Украины в Североатлантический альянс, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty.
“России удалось остановить экспансию НАТО на Украине. Украина никогда не станет членом альянса”, – сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
СМИ раскрыло, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе
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Эксперт также объяснил, почему Турция пошла на уступки и одобрила членство Швеции в военно-политическом блоке. По его словам, на саммите в Вильнюсе НАТО отчаянно пыталось доказать, что Россия не может остановить расширение альянса. По этой причине странам-членам блока нужно принять Швецию в свои ряды, так как о членстве Украины не может быть и речи.
“Эрдоган воспользовался этой отчаянной ситуацией. Я думаю, взамен он получит от США новые F-16, он получит экономическое уступки от Швеции и многое другое”, – добавил Риттер.
Украина не станет членом НАТО до урегулирования конфликта с Россией, заявил президент США Джо Байден в среду на полях саммита в Вильнюсе. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства альянса перед его страной важнее вступления в блок.
Кроме того, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам саммита в Вильнюсе, что Киев пригласят в организацию только после того, как все союзники подтвердят выполнение им условий для присоединения.
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