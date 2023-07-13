Эксперт объяснил, почему США уступили в вопросе приема Украины в НАТО
Эксперт Цянь: США уступили тем, кто боится членства Украины в НАТО, чтобы сплотить их
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Некоторые члены НАТО осознают, что Украина столкнется с реальной угрозой, вступив в блок, США пошли на уступки этим странам, чтобы те взамен объединились против Китая, заявил РИА Новости китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь.
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"США пошли на некоторые уступки тем странам, которые сомневаются в том, стоит ли принимать Украину в НАТО, чтобы "сплотить" НАТО. "Сплотить" их на сдерживание Китая", - считает Цянь Лиянь.
По словам эксперта, "некоторые члены НАТО осознают, что Украина может столкнуться с реальной угрозой после вступления в блок, поэтому эти страны придерживаются позиции против".
"(Президент США Джо) Байден сам говорил, что Украина еще не готова к вступлению в НАТО. Можно считать это своего рода успокоительной пилюлей для всех переживающих стран, взамен на то, чтобы они объединились в вопросе Китая", - сказал Цянь Лиянь.
Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.