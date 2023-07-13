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Эксперт объяснил, почему США уступили в вопросе приема Украины в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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06:55 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/nato-1883882342.html
Эксперт объяснил, почему США уступили в вопросе приема Украины в НАТО
Эксперт объяснил, почему США уступили в вопросе приема Украины в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Эксперт объяснил, почему США уступили в вопросе приема Украины в НАТО
Некоторые члены НАТО осознают, что Украина столкнется с реальной угрозой, вступив в блок, США пошли на уступки этим странам, чтобы те взамен объединились против РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T06:55
2023-07-13T06:55
украина
сша
китай
йенс столтенберг
нато
в мире
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ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Некоторые члены НАТО осознают, что Украина столкнется с реальной угрозой, вступив в блок, США пошли на уступки этим странам, чтобы те взамен объединились против Китая, заявил РИА Новости китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь. "США пошли на некоторые уступки тем странам, которые сомневаются в том, стоит ли принимать Украину в НАТО, чтобы "сплотить" НАТО. "Сплотить" их на сдерживание Китая", - считает Цянь Лиянь. По словам эксперта, "некоторые члены НАТО осознают, что Украина может столкнуться с реальной угрозой после вступления в блок, поэтому эти страны придерживаются позиции против". "(Президент США Джо) Байден сам говорил, что Украина еще не готова к вступлению в НАТО. Можно считать это своего рода успокоительной пилюлей для всех переживающих стран, взамен на то, чтобы они объединились в вопросе Китая", - сказал Цянь Лиянь. Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
https://ria.ru/20230713/nato-1883880644.html
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украина, сша, китай, йенс столтенберг, нато, в мире
Украина, США, Китай, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
Эксперт объяснил, почему США уступили в вопросе приема Украины в НАТО

Эксперт Цянь: США уступили тем, кто боится членства Украины в НАТО, чтобы сплотить их

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Некоторые члены НАТО осознают, что Украина столкнется с реальной угрозой, вступив в блок, США пошли на уступки этим странам, чтобы те взамен объединились против Китая, заявил РИА Новости китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь.
«
"США пошли на некоторые уступки тем странам, которые сомневаются в том, стоит ли принимать Украину в НАТО, чтобы "сплотить" НАТО. "Сплотить" их на сдерживание Китая", - считает Цянь Лиянь.
По словам эксперта, "некоторые члены НАТО осознают, что Украина может столкнуться с реальной угрозой после вступления в блок, поэтому эти страны придерживаются позиции против".
"(Президент США Джо) Байден сам говорил, что Украина еще не готова к вступлению в НАТО. Можно считать это своего рода успокоительной пилюлей для всех переживающих стран, взамен на то, чтобы они объединились в вопросе Китая", - сказал Цянь Лиянь.
Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Китайский эксперт заявил о "закрытой двери" НАТО для Украины
06:03
 
УкраинаСШАКитайЙенс СтолтенбергНАТОВ мире
 
 
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