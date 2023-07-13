Рейтинг@Mail.ru
Китайский эксперт заявил о "закрытой двери" НАТО для Украины - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/nato-1883880644.html
Китайский эксперт заявил о "закрытой двери" НАТО для Украины
Китайский эксперт заявил о "закрытой двери" НАТО для Украины - РИА Новости, 13.07.2023
Китайский эксперт заявил о "закрытой двери" НАТО для Украины
НАТО закрыла дверь для вступления Украины в альянс в ближайшем будущем, Киеву следует подумать, как положить конец конфликту с РФ другими способами, считает... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T06:03
2023-07-13T06:03
украина
россия
киев
йенс столтенберг
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. НАТО закрыла дверь для вступления Украины в альянс в ближайшем будущем, Киеву следует подумать, как положить конец конфликту с РФ другими способами, считает младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, слова которого приводит китайская газета Global Times. Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. "Совершенно ясно, что НАТО закрыла дверь для вступления Украины в альянс на ближайшее время", - сказал Цуй Хэн. По его словам, это еще раз доказывает, что НАТО хочет использовать Украину только для противостояния России, но не хочет нарушать правила, чтобы предложить Украине реальную защиту. "Поэтому Киеву необходимо подумать о том, как добиться устойчивого мира и положить конец ужасному конфликту с Россией другими, более эффективными способами", - добавил эксперт. Цуй Хэн отметил, что согласно принципам НАТО, страна, подающая заявку на членство в альянс, должна урегулировать этнические и территориальные споры. По его мнению, Украина не может выполнить эти условия.
https://ria.ru/20230713/khamstvo-1883877603.html
https://ria.ru/20230712/nato-1883862693.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a357ff4dcda493d47a8533d213716bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, йенс столтенберг, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
Китайский эксперт заявил о "закрытой двери" НАТО для Украины

Эксперт Цуй: НАТО закрыла дверь для вступления Украины в альянс в ближайшем будущем

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. НАТО закрыла дверь для вступления Украины в альянс в ближайшем будущем, Киеву следует подумать, как положить конец конфликту с РФ другими способами, считает младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, слова которого приводит китайская газета Global Times.
Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Журналистка раскрыла реакцию на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО
04:52
"Совершенно ясно, что НАТО закрыла дверь для вступления Украины в альянс на ближайшее время", - сказал Цуй Хэн.
По его словам, это еще раз доказывает, что НАТО хочет использовать Украину только для противостояния России, но не хочет нарушать правила, чтобы предложить Украине реальную защиту.
"Поэтому Киеву необходимо подумать о том, как добиться устойчивого мира и положить конец ужасному конфликту с Россией другими, более эффективными способами", - добавил эксперт.
Цуй Хэн отметил, что согласно принципам НАТО, страна, подающая заявку на членство в альянс, должна урегулировать этнические и территориальные споры. По его мнению, Украина не может выполнить эти условия.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В МИД заявили, что НАТО последовательно понижает порог применения силы
Вчера, 23:09
 
УкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала