https://ria.ru/20230713/nato-1883880644.html

Китайский эксперт заявил о "закрытой двери" НАТО для Украины

Китайский эксперт заявил о "закрытой двери" НАТО для Украины - РИА Новости, 13.07.2023

Китайский эксперт заявил о "закрытой двери" НАТО для Украины

НАТО закрыла дверь для вступления Украины в альянс в ближайшем будущем, Киеву следует подумать, как положить конец конфликту с РФ другими способами, считает... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T06:03

2023-07-13T06:03

2023-07-13T06:03

украина

россия

киев

йенс столтенберг

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. НАТО закрыла дверь для вступления Украины в альянс в ближайшем будущем, Киеву следует подумать, как положить конец конфликту с РФ другими способами, считает младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, слова которого приводит китайская газета Global Times. Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. "Совершенно ясно, что НАТО закрыла дверь для вступления Украины в альянс на ближайшее время", - сказал Цуй Хэн. По его словам, это еще раз доказывает, что НАТО хочет использовать Украину только для противостояния России, но не хочет нарушать правила, чтобы предложить Украине реальную защиту. "Поэтому Киеву необходимо подумать о том, как добиться устойчивого мира и положить конец ужасному конфликту с Россией другими, более эффективными способами", - добавил эксперт. Цуй Хэн отметил, что согласно принципам НАТО, страна, подающая заявку на членство в альянс, должна урегулировать этнические и территориальные споры. По его мнению, Украина не может выполнить эти условия.

https://ria.ru/20230713/khamstvo-1883877603.html

https://ria.ru/20230712/nato-1883862693.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, йенс столтенберг, нато, в мире