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Спецслужбы США не установили владельца кокаина, найденного в Белом доме - РИА Новости, 13.07.2023
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18:22 13.07.2023 (обновлено: 19:01 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/narkotiki-1884057544.html
Спецслужбы США не установили владельца кокаина, найденного в Белом доме
Спецслужбы США не установили владельца кокаина, найденного в Белом доме - РИА Новости, 13.07.2023
Спецслужбы США не установили владельца кокаина, найденного в Белом доме
Секретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции, сообщила полиция. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:22
2023-07-13T19:01
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Секретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции, сообщила полиция."Сейчас расследование закрыто ввиду отсутствия улик", - говорится в опубликованном секретной службой заявлении. В нем поясняется, что "записей камер видеонаблюдения, которые стали бы источниками улик или иной ценной информации, позволяющей выяснить, кто мог принести вещество, не было обнаружено"."Без физических улик следователи не смогли установить, кого из сотен посетителей, прошедших через вестибюль, где был найден кокаин, можно считать подозреваемым", - пояснили в секретной службе. Лабораторный анализ ДНК и отпечатков пальцев, который провело ФБР, также не дал результатов, "секретная служба не смогла сопоставить эти данные с конкретными людьми".Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в начале июля сотрудниками секретной службы. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена и его семьи, по словам пресс-секретаря американского лидера, в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post между тем писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией.За прошедшие с момента обнаружения наркотика дни не только не удалось установить его принадлежность, но и менялись показания о месте находки. Так, изначально источники в Белом доме заявляли, что наркотик нашли в библиотеке, затем говорилось об официальной приемной западного крыла, а по последней информации он был найден в каморке на входе в западное крыло резиденции. Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер ранее выражала уверенность, что секретная служба США "доберется до истины".
https://ria.ru/20230707/kokain-1882907261.html
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Спецслужбы США не установили владельца кокаина, найденного в Белом доме

Секретная служба США не нашла владельца кокаина, который обнаружили в Белом доме

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Секретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции, сообщила полиция.
"Сейчас расследование закрыто ввиду отсутствия улик", - говорится в опубликованном секретной службой заявлении. В нем поясняется, что "записей камер видеонаблюдения, которые стали бы источниками улик или иной ценной информации, позволяющей выяснить, кто мог принести вещество, не было обнаружено".
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Салливан: инцидент с кокаином в Белом доме не угрожает нацбезопасности США
7 июля, 22:42
"Без физических улик следователи не смогли установить, кого из сотен посетителей, прошедших через вестибюль, где был найден кокаин, можно считать подозреваемым", - пояснили в секретной службе. Лабораторный анализ ДНК и отпечатков пальцев, который провело ФБР, также не дал результатов, "секретная служба не смогла сопоставить эти данные с конкретными людьми".
Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в начале июля сотрудниками секретной службы. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена и его семьи, по словам пресс-секретаря американского лидера, в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post между тем писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией.
За прошедшие с момента обнаружения наркотика дни не только не удалось установить его принадлежность, но и менялись показания о месте находки. Так, изначально источники в Белом доме заявляли, что наркотик нашли в библиотеке, затем говорилось об официальной приемной западного крыла, а по последней информации он был найден в каморке на входе в западное крыло резиденции. Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер ранее выражала уверенность, что секретная служба США "доберется до истины".
Президент Джо Байден беседует с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Предсказуемый финал. Что поможет выгнать Байдена из Белого дома
8 июля, 08:00
 
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