https://ria.ru/20230713/narkokurer-1883983787.html

Наркокурьера задержали на трассе в Новгородской области

Наркокурьера задержали на трассе в Новгородской области - РИА Новости, 13.07.2023

Наркокурьера задержали на трассе в Новгородской области

Наркокурьер с 3 килограммами "синтетики" задержан на трассе в Новгородской области, мужчина вез наркотики в Москву, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:49

2023-07-13T14:49

2023-07-13T14:49

происшествия

новгородская область

москва

авто

боровичский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Наркокурьер с 3 килограммами "синтетики" задержан на трассе в Новгородской области, мужчина вез наркотики в Москву, сообщает пресс-служба УМВД по региону. "На трассе "Боровичи – Коегоща" Боровичского района задержан 30-летний подозреваемый в попытке сбыта наркотического средства "N-метилэфедрон" в особо крупном размере. Запрещенное вещество было расфасовано в три полиэтиленовых пакета и спрятано в рюкзаке на заднем сиденье салона автомобиля марки "Лада", на котором он передвигался по дорогам Новгородской области в направлении Москвы с целью сбыта наркотика", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что мужчина приобрел наркотик через мессенджер в городе Бокситогорск Ленинградской области. Приблизительная стоимость партии запрещенного вещества - более 9 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу.

https://ria.ru/20230615/koloniya-1878315436.html

https://ria.ru/20230518/zaderzhanie-1872531476.html

новгородская область

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боровичский район

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происшествия, новгородская область, москва, авто, боровичский район