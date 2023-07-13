https://ria.ru/20230713/narkokurer-1883983787.html
Наркокурьера задержали на трассе в Новгородской области
Наркокурьера задержали на трассе в Новгородской области - РИА Новости, 13.07.2023
Наркокурьера задержали на трассе в Новгородской области
Наркокурьер с 3 килограммами "синтетики" задержан на трассе в Новгородской области, мужчина вез наркотики в Москву, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:49
2023-07-13T14:49
2023-07-13T14:49
происшествия
новгородская область
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авто
боровичский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Наркокурьер с 3 килограммами "синтетики" задержан на трассе в Новгородской области, мужчина вез наркотики в Москву, сообщает пресс-служба УМВД по региону. "На трассе "Боровичи – Коегоща" Боровичского района задержан 30-летний подозреваемый в попытке сбыта наркотического средства "N-метилэфедрон" в особо крупном размере. Запрещенное вещество было расфасовано в три полиэтиленовых пакета и спрятано в рюкзаке на заднем сиденье салона автомобиля марки "Лада", на котором он передвигался по дорогам Новгородской области в направлении Москвы с целью сбыта наркотика", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что мужчина приобрел наркотик через мессенджер в городе Бокситогорск Ленинградской области. Приблизительная стоимость партии запрещенного вещества - более 9 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу.
https://ria.ru/20230615/koloniya-1878315436.html
https://ria.ru/20230518/zaderzhanie-1872531476.html
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происшествия, новгородская область, москва, авто, боровичский район
Происшествия, Новгородская область, Москва, Авто, Боровичский район
Наркокурьера задержали на трассе в Новгородской области
Наркокурьера с тремя килограммами синтетики задержали на трассе в Новгородской области