https://ria.ru/20230713/molodezh-1883973166.html
Студенты планируют летний отдых в регионах России, заявили в Росмолодежи
Студенты планируют летний отдых в регионах России, заявили в Росмолодежи - РИА Новости, 13.07.2023
Студенты планируют летний отдых в регионах России, заявили в Росмолодежи
Большинство российских студентов планируют провести летний отдых в регионах страны, говорится в пресс-релизе Росмолодежи. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:07
2023-07-13T14:07
2023-07-13T14:08
россия
москва
санкт-петербург
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Большинство российских студентов планируют провести летний отдых в регионах страны, говорится в пресс-релизе Росмолодежи. "Экспертный центр Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" совместно с программой "Больше, чем путешествие" провели опрос среди студентов и выяснили, что три четверти (76%) планируют свой отдых в регионах России", - говорится в сообщении. Уточняется, что самыми посещаемыми городами для молодежи стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. "Также 15% для путешествия интересны Сочи и Горный Алтай", - сказано в сообщении. Отмечается также, что 19% молодежи предпочитают ежегодный отдых, 20% путешествуют каждые три месяца, а 22% — реже, чем раз в год.
https://ria.ru/20230711/abkhaziya-1883311267.html
https://ria.ru/20230706/sochi-1881065440.html
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россия, москва, санкт-петербург, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Студенты планируют летний отдых в регионах России, заявили в Росмолодежи
Росмолодежь: большинство студентов планируют летний отдых в регионах России