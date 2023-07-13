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Студенты планируют летний отдых в регионах России, заявили в Росмолодежи - РИА Новости, 13.07.2023
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14:07 13.07.2023 (обновлено: 14:08 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/molodezh-1883973166.html
Студенты планируют летний отдых в регионах России, заявили в Росмолодежи
Студенты планируют летний отдых в регионах России, заявили в Росмолодежи - РИА Новости, 13.07.2023
Студенты планируют летний отдых в регионах России, заявили в Росмолодежи
Большинство российских студентов планируют провести летний отдых в регионах страны, говорится в пресс-релизе Росмолодежи. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:07
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россия
москва
санкт-петербург
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Большинство российских студентов планируют провести летний отдых в регионах страны, говорится в пресс-релизе Росмолодежи. "Экспертный центр Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" совместно с программой "Больше, чем путешествие" провели опрос среди студентов и выяснили, что три четверти (76%) планируют свой отдых в регионах России", - говорится в сообщении. Уточняется, что самыми посещаемыми городами для молодежи стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. "Также 15% для путешествия интересны Сочи и Горный Алтай", - сказано в сообщении. Отмечается также, что 19% молодежи предпочитают ежегодный отдых, 20% путешествуют каждые три месяца, а 22% — реже, чем раз в год.
https://ria.ru/20230711/abkhaziya-1883311267.html
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россия, москва, санкт-петербург, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Студенты планируют летний отдых в регионах России, заявили в Росмолодежи

Росмолодежь: большинство студентов планируют летний отдых в регионах России

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Большинство российских студентов планируют провести летний отдых в регионах страны, говорится в пресс-релизе Росмолодежи.
«
"Экспертный центр Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" совместно с программой "Больше, чем путешествие" провели опрос среди студентов и выяснили, что три четверти (76%) планируют свой отдых в регионах России", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что самыми посещаемыми городами для молодежи стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. "Также 15% для путешествия интересны Сочи и Горный Алтай", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что 19% молодежи предпочитают ежегодный отдых, 20% путешествуют каждые три месяца, а 22% — реже, чем раз в год.
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РоссияМоскваСанкт-ПетербургФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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