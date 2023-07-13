https://ria.ru/20230713/mirzieev-1883964574.html

Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля

Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля - РИА Новости, 13.07.2023

Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля

Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоится 14 июля, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:51

2023-07-13T13:51

2023-07-13T13:55

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 13 июл – РИА Новости. Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоится 14 июля, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента, сообщает в четверг пресс-служба законодательной (нижней) палаты парламента.Досрочные президентские выборы в республике прошли 9 июля. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов."Совместное заседание законодательной палаты и сената Олий Мажлиса (парламента – ред.) Республики Узбекистан, посвященное вступлению избранного президента Республики Узбекистан в должность, состоится 14 июля 2023 года", - говорится в сообщении на сайте закпалаты. По данным пресс-службы, инаугурация состоится в большом зале заседаний сената.Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

https://ria.ru/20230709/vybory-1882861137.html

узбекистан

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Кирилл Волков

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев