https://ria.ru/20230713/mirzieev-1883964574.html
Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля
Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля - РИА Новости, 13.07.2023
Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля
Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоится 14 июля, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:51
2023-07-13T13:51
2023-07-13T13:55
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 13 июл – РИА Новости. Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоится 14 июля, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента, сообщает в четверг пресс-служба законодательной (нижней) палаты парламента.Досрочные президентские выборы в республике прошли 9 июля. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов."Совместное заседание законодательной палаты и сената Олий Мажлиса (парламента – ред.) Республики Узбекистан, посвященное вступлению избранного президента Республики Узбекистан в должность, состоится 14 июля 2023 года", - говорится в сообщении на сайте закпалаты. По данным пресс-службы, инаугурация состоится в большом зале заседаний сената.Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
https://ria.ru/20230709/vybory-1882861137.html
узбекистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля
Парламент Узбекистана объявил, что инаугурация Мирзиеева состоится 14 июля
ТАШКЕНТ, 13 июл – РИА Новости. Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоится 14 июля, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента, сообщает в четверг пресс-служба законодательной (нижней) палаты парламента.
Досрочные президентские выборы в республике прошли 9 июля. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов.
"Совместное заседание законодательной палаты и сената Олий Мажлиса (парламента – ред.) Республики Узбекистан, посвященное вступлению избранного президента Республики Узбекистан в должность, состоится 14 июля 2023 года", - говорится в сообщении на сайте закпалаты. По данным пресс-службы, инаугурация состоится в большом зале заседаний сената.
Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
Процедура выборов президента Узбекистана