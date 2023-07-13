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Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля - РИА Новости, 13.07.2023
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13:51 13.07.2023 (обновлено: 13:55 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/mirzieev-1883964574.html
Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля
Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля - РИА Новости, 13.07.2023
Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля
Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоится 14 июля, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:51
2023-07-13T13:55
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 13 июл – РИА Новости. Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоится 14 июля, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента, сообщает в четверг пресс-служба законодательной (нижней) палаты парламента.Досрочные президентские выборы в республике прошли 9 июля. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов."Совместное заседание законодательной палаты и сената Олий Мажлиса (парламента – ред.) Республики Узбекистан, посвященное вступлению избранного президента Республики Узбекистан в должность, состоится 14 июля 2023 года", - говорится в сообщении на сайте закпалаты. По данным пресс-службы, инаугурация состоится в большом зале заседаний сената.Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
https://ria.ru/20230709/vybory-1882861137.html
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Инаугурация президента Узбекистана состоится 14 июля

Парламент Узбекистана объявил, что инаугурация Мирзиеева состоится 14 июля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 13 июл – РИА Новости. Инаугурация вновь избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоится 14 июля, она пройдет в ходе совместного заседания обеих палат парламента, сообщает в четверг пресс-служба законодательной (нижней) палаты парламента.
Досрочные президентские выборы в республике прошли 9 июля. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов.
"Совместное заседание законодательной палаты и сената Олий Мажлиса (парламента – ред.) Республики Узбекистан, посвященное вступлению избранного президента Республики Узбекистан в должность, состоится 14 июля 2023 года", - говорится в сообщении на сайте закпалаты. По данным пресс-службы, инаугурация состоится в большом зале заседаний сената.
Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
Член избирательной комиссии на избирательном участке в здании школы в Паркентском районе Ташкентской области в преддверии президентских выборов - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Процедура выборов президента Узбекистана
9 июля, 02:24
 
В миреУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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