https://ria.ru/20230713/milov-1883971436.html
Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова*
Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова* - РИА Новости, 13.07.2023
Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова*
Басманный суд Москвы заочно арестовал сторонника Алексея Навального Владимира Милова* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:02
2023-07-13T14:02
2023-07-13T14:02
происшествия
россия
москва
алексей навальный
владимир милов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал сторонника Алексея Навального Владимира Милова* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде. "Милову* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Покинувший Россию Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого - включен в реестр СМИ-иноагентов. Милов* несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230130/zaderzhanie-1848328160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, алексей навальный, владимир милов
Происшествия, Россия, Москва, Алексей Навальный, Владимир Милов
Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова*
Суд в Москве заочно арестовал Милова за фейки о российских Вооруженных силах
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал сторонника Алексея Навального Владимира Милова* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде.
"Милову* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Покинувший Россию Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого - включен в реестр СМИ-иноагентов.
Милов* несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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