https://ria.ru/20230713/milov-1883971436.html

Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова*

Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова* - РИА Новости, 13.07.2023

Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова*

Басманный суд Москвы заочно арестовал сторонника Алексея Навального Владимира Милова* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:02

2023-07-13T14:02

2023-07-13T14:02

происшествия

россия

москва

алексей навальный

владимир милов

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал сторонника Алексея Навального Владимира Милова* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде. "Милову* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Покинувший Россию Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого - включен в реестр СМИ-иноагентов. Милов* несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230130/zaderzhanie-1848328160.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, алексей навальный, владимир милов