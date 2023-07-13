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Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова* - РИА Новости, 13.07.2023
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14:02 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/milov-1883971436.html
Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова*
Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова* - РИА Новости, 13.07.2023
Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова*
Басманный суд Москвы заочно арестовал сторонника Алексея Навального Владимира Милова* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:02
2023-07-13T14:02
происшествия
россия
москва
алексей навальный
владимир милов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал сторонника Алексея Навального Владимира Милова* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде. "Милову* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Покинувший Россию Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого - включен в реестр СМИ-иноагентов. Милов* несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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происшествия, россия, москва, алексей навальный, владимир милов
Происшествия, Россия, Москва, Алексей Навальный, Владимир Милов
Суд в Москве заочно арестовал сторонника Навального Милова*

Суд в Москве заочно арестовал Милова за фейки о российских Вооруженных силах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Милов (СМИ-иноагент)
Владимир Милов (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владимир Милов (СМИ-иноагент). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал сторонника Алексея Навального Владимира Милова* (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде.
"Милову* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Покинувший Россию Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого - включен в реестр СМИ-иноагентов.
Милов* несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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ПроисшествияРоссияМоскваАлексей НавальныйВладимир Милов
 
 
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