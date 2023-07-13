https://ria.ru/20230713/mars-1884073320.html

Ученый РАН ответил на вопрос о существовании жизни на Марсе

Ученый РАН ответил на вопрос о существовании жизни на Марсе - РИА Новости, 13.07.2023

Ученый РАН ответил на вопрос о существовании жизни на Марсе

Следы органических соединений на Марсе находят уже не первый год, что не является обязательным доказательством существования жизни на Красной планете, хотя... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:04

2023-07-13T20:04

2023-07-13T20:04

наука

наса

российская академия наук

институт космических исследований

марс

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Следы органических соединений на Марсе находят уже не первый год, что не является обязательным доказательством существования жизни на Красной планете, хотя теоретически она возможна, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Кораблёв. Так он прокомментировал статью британского научного журнала Nature, согласно которой марсоход НАСА Perseverance впервые обнаружил следы органических соединений в марсианском кратере Езеро. "Это очень важный вклад в исследование Марса, однако не стоит объявлять данную находку "революцией". Органические соединения на Марсе обнаруживаются уже не в первый раз. Тот же марсоход Curiousity, который работает в кратере Гейла также обнаруживал на этой планете органику", - сказал Кораблёв. Ученый пояснил, что обнаружение органических соединений "автоматически" не является свидетельством существования жизни на Марсе, а скорее того, что на протяжении продолжительного промежутка времени на этой планете были необходимые условия для её возникновения. "Органика может быть и небиологического происхождения - часто она образуется в результате самых простых химических реакций. Например, углекислый газ и вода облучаются радиацией или ультрафиолетом и там образуется масса органических веществ. Эти реакции известны ещё с 1950-х годов, органическими веществами богаты межзвёздные облака, астероиды и поверхности комет, но ведь там никому в голову не придёт искать живые организм", - подчеркнул Кораблёв. Отвечая на вопрос, какие формы жизни гипотетически могли бы существовать на Марсе, собеседник агентства предположил, что речь могла бы идти о микроорганизмах, которые находились ниже глубины проникновения космических лучей в грунт планеты: "В принципе они могли бы сохраниться и до нашего времени, но когда они могли возникнуть? Не сегодня, где-то миллиардом лет раньше". Говоря о технических новшествах, опробованных марсоходом Perseverance, учёный указал на использование спектрометра SHERLOC, который был впервые применён в космосе. "SHERLOC позволяет относительно простыми средствами получать спектр – можно исследовать и газ, и жидкости, и твёрдые тела, но в данном случае речь идёт о камешках, твёрдых телах. Благодаря ему можно получить спектры тех диапазонов, которые раньше удавалось получать только очень крупными спектрометрами – громоздкими, сложными, скорее только в лаборатории. Вот этот "раман" (спекторометры данного типа имеют общее обозначение в честь фамилии индийского физика Рамана – ред) был применён в космосе впервые", - пояснил Кораблёв.

https://ria.ru/20230701/luna-1881595031.html

https://ria.ru/20230324/mars-1860247653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наса, российская академия наук, институт космических исследований, марс