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Российские силы взяли под огневой контроль часть трассы под Купянском - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 13.07.2023 (обновлено: 07:36 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/marochko-1883884538.html
Российские силы взяли под огневой контроль часть трассы под Купянском
Российские силы взяли под огневой контроль часть трассы под Купянском - РИА Новости, 13.07.2023
Российские силы взяли под огневой контроль часть трассы под Купянском
Российские бойцы в результате успешных действий взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T07:35
2023-07-13T07:36
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
чугуев
в мире
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские бойцы в результате успешных действий взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе маневренной обороны и успешных контратакующих действий ВС РФ в районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н 26 (Чугуев - Старобельск - Меловое). Ранее украинские боевики использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в связи с данным фактом и неблагоприятными погодными условиями на данный момент у войск Киева затруднена логистика. В среду в Минобороны РФ сообщали, что российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих и два танка на купянском направлении за сутки.
https://ria.ru/20230713/aviatsiya-1883878350.html
россия
луганская народная республика
чугуев
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россия, луганская народная республика, чугуев, в мире, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Чугуев, В мире, Андрей Марочко
Российские силы взяли под огневой контроль часть трассы под Купянском

Марочко: российские силы взяли под огневой контроль часть трассы на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Российские бойцы в результате успешных действий взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе маневренной обороны и успешных контратакующих действий ВС РФ в районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н 26 (Чугуев - Старобельск - Меловое). Ранее украинские боевики использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, в связи с данным фактом и неблагоприятными погодными условиями на данный момент у войск Киева затруднена логистика.
В среду в Минобороны РФ сообщали, что российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих и два танка на купянском направлении за сутки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаЧугуевВ миреАндрей Марочко
 
 
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