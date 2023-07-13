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Координатор николаевского подполья опроверг данные о работе на РИА Новости - РИА Новости, 13.07.2023
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14:00 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/lebedev-1883969660.html
Координатор николаевского подполья опроверг данные о работе на РИА Новости
Координатор николаевского подполья опроверг данные о работе на РИА Новости - РИА Новости, 13.07.2023
Координатор николаевского подполья опроверг данные о работе на РИА Новости
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев опроверг заявления Службы безопасности Украины о том, что он якобы является внештатным журналистом РИА... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:00
2023-07-13T14:00
медиа - общество
риа новости
служба безопасности украины
николаев (украина)
украина
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев опроверг заявления Службы безопасности Украины о том, что он якобы является внештатным журналистом РИА Новости. СБУ заочно предъявила Лебедеву обвинения в госизмене и нарушении законов и обычаев войны, а также заявила, что он якобы работает как внештатный журналист РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости, отметили низкий уровень компетентности украинских силовиков, отметив, что СБУ уже не первый раз ловит "представителей РИА Новости", которые таковыми не являются. "Обвинение СБУ в том, что я работаю в РИА Новости, говорит о крайней некомпетентности этой организации. Я не работаю в РИА Новости, я не являюсь сотрудником этого уважаемого издания. Я занимаюсь николаевский подпольем, я координирую действия некоторой части николаевского подполья", - сказал Лебедев РИА Новости. Он добавил, что сведения ему присылают обычные граждане, не только из Николаева, но и из других городов Украины. "Некоторые из этих сведений я публикую, некоторые сведения уходят в компетентные органы. В том числе сведения предоставляют и работники СБУ", - отметил собеседник агентства. Еще об одном недавнем примере непрофессионализма СБУ в информационной сфере сообщал в своем докладе судебный комитет палаты представителей конгресса США. По его данным, СБУ отправляла ФБР списки аккаунтов, якобы "распространявших российскую дезинформацию". Согласно докладу, ФБР и СБУ помечали в том числе настоящие аккаунты американцев, в том числе верифицированный аккаунт госдепартамента США, а также учетные записи, принадлежащие американским журналистам.
https://ria.ru/20230617/voenkory-1878895663.html
https://ria.ru/20230711/tsenzura-1883418063.html
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Влада Копылова
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РИА Новости
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медиа - общество, риа новости, служба безопасности украины, николаев (украина), украина
Медиа - Общество, РИА Новости, Служба безопасности Украины, Николаев (Украина), Украина
Координатор николаевского подполья опроверг данные о работе на РИА Новости

Координатор николаевского подполья Лебедев опроверг данные СБУ о его работе на РИА Новости

© РИА НовостиСергей Лебедев
Сергей Лебедев
© РИА Новости
Сергей Лебедев
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев опроверг заявления Службы безопасности Украины о том, что он якобы является внештатным журналистом РИА Новости.
СБУ заочно предъявила Лебедеву обвинения в госизмене и нарушении законов и обычаев войны, а также заявила, что он якобы работает как внештатный журналист РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости, отметили низкий уровень компетентности украинских силовиков, отметив, что СБУ уже не первый раз ловит "представителей РИА Новости", которые таковыми не являются.
"Обвинение СБУ в том, что я работаю в РИА Новости, говорит о крайней некомпетентности этой организации. Я не работаю в РИА Новости, я не являюсь сотрудником этого уважаемого издания. Я занимаюсь николаевский подпольем, я координирую действия некоторой части николаевского подполья", - сказал Лебедев РИА Новости.
Он добавил, что сведения ему присылают обычные граждане, не только из Николаева, но и из других городов Украины.
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"Некоторые из этих сведений я публикую, некоторые сведения уходят в компетентные органы. В том числе сведения предоставляют и работники СБУ", - отметил собеседник агентства.
Еще об одном недавнем примере непрофессионализма СБУ в информационной сфере сообщал в своем докладе судебный комитет палаты представителей конгресса США. По его данным, СБУ отправляла ФБР списки аккаунтов, якобы "распространявших российскую дезинформацию". Согласно докладу, ФБР и СБУ помечали в том числе настоящие аккаунты американцев, в том числе верифицированный аккаунт госдепартамента США, а также учетные записи, принадлежащие американским журналистам.
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Медиа - ОбществоРИА НовостиСлужба безопасности УкраиныНиколаев (Украина)Украина
 
 
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