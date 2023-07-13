https://ria.ru/20230713/lavrov-1883903342.html

Лавров обсудил с Ван И политику НАТО в АТР

Лавров обсудил с Ван И политику НАТО в АТР - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров обсудил с Ван И политику НАТО в АТР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече в Джакарте политику НАТО в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:23

2023-07-13T10:23

2023-07-13T12:25

в мире

ван и (политик)

нато

сергей лавров

россия

япония

джакарта

йенс столтенберг

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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече в Джакарте политику НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Лавров отметил, что на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году и на нынешнем саммите в Вильнюсе альянс заявил о своей глобальной роли, а генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что безопасность - это не региональная, а глобальная задача. В этом контексте уже проводится тезис о том, что безопасность в Евроатлантике и в Индо-Тихоокеанском регионе неделима и части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, добавил министр."Япония и Корея, кстати говоря, уже дают сигналы о том, что он не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция. Мы говорили об этом с нашими коллегами по АСЕАН, говорили мы и с китайским представителем, господином Ван И, с которым сегодня продолжительная встреча состоялась ", - сказал он журналистам.Министр отметил, что лозунги индо-тихоокеанских стратегий претворяются в жизнь: создан блок AUKUS, предполагающий реализацию проекта, прямо сопряженного с размещением ядерной инфраструктуры ядерного государства на территории неядерного государства."Ясное дело, что нацеленность этих стратегий против Китая, против РФ вообще не скрывается, поэтому, естественно, мы сегодня достаточно подробно говорили с господином Ван И о том, как нам выстраивать свою линию в этом регионе, а наша линия опирается, как и должно было быть, поскольку об этом договаривались, на необходимость укреплять, а не размывать центральную роль АСЕАН, необходимость всех других стран и этого региона, и нерегиональных стран, которые с АСЕАН сотрудничают, уважать те принципы, на основе которых эти отношения выстраиваются", - подчеркнул министр."Запад не проявляет такого уважения, как, собственно говоря, он не уважает основополагающий принцип суверенного равенства государств", - добавил Лавров.Методы АСЕАН сейчас проходят серьезное испытание, указал министр."Испытания они проходят в результате того, что США и их союзники всячески стремятся подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности здесь, в АТР, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала до недавнего времени, своими так называемыми индо-тихоокеанскими стратегиями, внедрением блока НАТО в этот регион", - пояснил Лавров.

https://ria.ru/20230713/ustav-1883901869.html

https://ria.ru/20230712/nato-1883862693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ван и (политик), нато, сергей лавров, россия, япония, джакарта, йенс столтенберг, мадрид