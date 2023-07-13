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Лавров рассказал, чем грозит передача Украине самолетов F-16 - РИА Новости, 13.07.2023
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03:02 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/lavrov-1883874235.html
Лавров рассказал, чем грозит передача Украине самолетов F-16
Лавров рассказал, чем грозит передача Украине самолетов F-16 - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров рассказал, чем грозит передача Украине самолетов F-16
США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T03:02
2023-07-13T03:02
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
владимир зеленский
алексей резников
f-16
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Лишь один пример крайне опасного развития событий – планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие", - заявил министр в беседе с "Лентой.ру", добавив, то "никакие заверения тут не помогут".По его словам, сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Нежелание идти на деэскалациюРоссия вынуждена констатировать абсолютное нежелание западных кураторов Владимира Зеленского идти на любую форму деэскалации украинского конфликта, включая мирные инициативы Китая, Бразилии и стран Африки, также указал Лавров.Глава российского МИД обратился к заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова, который потребовал от КНР в качестве посредника в украинском урегулировании убедить Москву вывести войска с территории Украины, иначе контакты с китайскими переговорщиками "будут пустой тратой времени"."В Киеве не нашли ничего лучшего, как выпрашивать доказательства "благонадежности" от тех, кто хотел бы стать посредником в переговорном процессе", - добавил он.Планы передать Украине F-16В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Зеленскому планы по обучению летчиков ВСУ работе с F-16. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолетов.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883866206.html
https://ria.ru/20230712/f-16-1883757394.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, владимир зеленский, алексей резников, f-16, вооруженные силы украины, g7, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Алексей Резников, F-16, Вооруженные силы Украины, G7, НАТО
Лавров рассказал, чем грозит передача Украине самолетов F-16

Лавров: передача F-16 Falcon Украине будет расцениваться как угроза России в ядерной сфере

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Лишь один пример крайне опасного развития событий – планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие", - заявил министр в беседе с "Лентой.ру", добавив, то "никакие заверения тут не помогут".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Россия не получала сигналов о переговорах по Украине в июле, сообщил Лавров
00:15
По его словам, сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

Нежелание идти на деэскалацию

Россия вынуждена констатировать абсолютное нежелание западных кураторов Владимира Зеленского идти на любую форму деэскалации украинского конфликта, включая мирные инициативы Китая, Бразилии и стран Африки, также указал Лавров.
Глава российского МИД обратился к заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова, который потребовал от КНР в качестве посредника в украинском урегулировании убедить Москву вывести войска с территории Украины, иначе контакты с китайскими переговорщиками "будут пустой тратой времени".
"В Киеве не нашли ничего лучшего, как выпрашивать доказательства "благонадежности" от тех, кто хотел бы стать посредником в переговорном процессе", - добавил он.

Планы передать Украине F-16

В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Зеленскому планы по обучению летчиков ВСУ работе с F-16. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.
Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолетов.
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Белый дом считает, что Киев получит F-16 от европейских стран
Вчера, 15:18
 
В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийАлексей РезниковF-16Вооруженные силы УкраиныG7НАТО
 
 
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