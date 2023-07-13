Лавров рассказал, чем грозит передача Украине самолетов F-16
Лавров: передача F-16 Falcon Украине будет расцениваться как угроза России в ядерной сфере
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Лишь один пример крайне опасного развития событий – планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие", - заявил министр в беседе с "Лентой.ру", добавив, то "никакие заверения тут не помогут".
По его словам, сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Нежелание идти на деэскалацию
Россия вынуждена констатировать абсолютное нежелание западных кураторов Владимира Зеленского идти на любую форму деэскалации украинского конфликта, включая мирные инициативы Китая, Бразилии и стран Африки, также указал Лавров.
Глава российского МИД обратился к заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова, который потребовал от КНР в качестве посредника в украинском урегулировании убедить Москву вывести войска с территории Украины, иначе контакты с китайскими переговорщиками "будут пустой тратой времени".
"В Киеве не нашли ничего лучшего, как выпрашивать доказательства "благонадежности" от тех, кто хотел бы стать посредником в переговорном процессе", - добавил он.
Планы передать Украине F-16
В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Зеленскому планы по обучению летчиков ВСУ работе с F-16. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что Вашингтону и союзникам еще предстоит решить, кто передаст Киеву эти самолеты и в каком количестве.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.
Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолетов.