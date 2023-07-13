https://ria.ru/20230713/krym-1883878779.html

Сальдо заявил о провале плана ВСУ прорваться к границам Крыма

Сальдо заявил о провале плана ВСУ прорваться к границам Крыма - РИА Новости, 13.07.2023

Сальдо заявил о провале плана ВСУ прорваться к границам Крыма

План украинских войск прорваться к границам Крыма с запорожского направления провалился, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T05:07

2023-07-13T05:07

2023-07-13T05:07

специальная военная операция на украине

россия

киев

сша

владимир сальдо

сергей шойгу

энтони блинкен

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. План украинских войск прорваться к границам Крыма с запорожского направления провалился, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "К Крыму противник планировал выйти с запорожского направления, но этот план уже очевидно провалился", - сказал Сальдо. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230712/bayden-1883862029.html

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россия, киев, сша, владимир сальдо, сергей шойгу, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато