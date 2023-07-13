https://ria.ru/20230713/kosmos-1883957470.html

Новгородская область станет площадкой отбора космонавтов, заявил губернатор

Новгородская область станет площадкой отбора космонавтов, заявил губернатор - РИА Новости, 13.07.2023

Новгородская область станет площадкой отбора космонавтов, заявил губернатор

Новгородская область станет площадкой для отбора космонавтов, чтобы попасть в отряд "Роскосмоса", надо пройти медосмотр на базе областной больницы, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:41

2023-07-13T13:41

2023-07-13T13:41

космос - риа наука

новгородская область

великий новгород

звездный городок

андрей никитин (политик)

антон шкаплеров

юрий гагарин (космонавт)

роскосмос

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Новгородская область станет площадкой для отбора космонавтов, чтобы попасть в отряд "Роскосмоса", надо пройти медосмотр на базе областной больницы, сообщил губернатор Андрей Никитин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что кандидатом может стать любой житель области в возрасте до 35 лет с высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям. Отобранные претенденты отправятся в Звездный городок на дальнейшее тестирование. На днях заместитель начальника управления Центра подготовки космонавтов, Герой России Антон Шкаплеров побывал в Великом Новгороде. "Космическая новость. Новгородцы смогут войти в отряд "Роскосмоса". Новгородская область станет площадкой, где в этом году можно пройти первичный медосмотр на базе Областной клинической больницы для четвертого открытого отбора космонавтов", – рассказал Никитин. Перечень специальностей, по которым будет осуществляться набор в ряды космонавтов, опубликован на сайте Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Заявления и документы принимаются до 30 октября. По словам Никитина, регион плотно сотрудничает с корпорацией "Роскосмос" в области науки и образования. В конце мая 2023 года ректор университета Юрий Боровиков подписал договор о создании в НовГУ базовой кафедры "Роскосмоса". Кроме того, в Великом Новгороде и Боровичах готовятся к открытию космоклассы.

https://ria.ru/20230713/kosmonavt-1883942938.html

новгородская область

великий новгород

звездный городок

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Дарья Буймова

космос - риа наука, новгородская область, великий новгород, звездный городок, андрей никитин (политик), антон шкаплеров, юрий гагарин (космонавт), роскосмос, центр подготовки космонавтов