https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1884052496.html
Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции
Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 13.07.2023
Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции
Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:01
2023-07-13T18:01
2023-07-13T18:10
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - сказала она РИА Новости.В свою очередь, Минцифры сообщило, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в связи с расследованием.Максим Паршин был назначен на должность замглавы Минцифры в августе 2018 года. До этого успел поработать в "Почте России" и Минэкономразвитии.
https://ria.ru/20230713/petina-1884036534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Максим Паршин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции
Замглавы Минцифры Паршина заподозрили в коррупционном преступлении и задержали
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - сказала она РИА Новости.
В свою очередь, Минцифры сообщило, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в связи с расследованием.
Максим Паршин был назначен на должность замглавы Минцифры в августе 2018 года. До этого успел поработать в "Почте России" и Минэкономразвитии.
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