Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 13.07.2023 (обновлено: 18:10 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1884052496.html
Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции
Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 13.07.2023
Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции
Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:01
2023-07-13T18:10
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828742199_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_59fc8d6a84a8e64afff5b2ef28415720.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - сказала она РИА Новости.В свою очередь, Минцифры сообщило, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в связи с расследованием.Максим Паршин был назначен на должность замглавы Минцифры в августе 2018 года. До этого успел поработать в "Почте России" и Минэкономразвитии.
https://ria.ru/20230713/petina-1884036534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828742199_6:0:1701:1271_1920x0_80_0_0_a7381b2b7d89165049910d73d634b548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Максим Паршин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции

Замглавы Минцифры Паршина заподозрили в коррупционном преступлении и задержали

© РИА Новости / Алексей ДаничевЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - сказала она РИА Новости.
В свою очередь, Минцифры сообщило, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в связи с расследованием.
Максим Паршин был назначен на должность замглавы Минцифры в августе 2018 года. До этого успел поработать в "Почте России" и Минэкономразвитии.
Ирина Петина - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В Рязани арестовали бывшего сенатора Петину
Вчера, 17:09
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМаксим ПаршинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала