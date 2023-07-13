https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1884052496.html

Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции

Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 13.07.2023

Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции

Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:01

2023-07-13T18:01

2023-07-13T18:10

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

максим паршин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - сказала она РИА Новости.В свою очередь, Минцифры сообщило, что оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в связи с расследованием.Максим Паршин был назначен на должность замглавы Минцифры в августе 2018 года. До этого успел поработать в "Почте России" и Минэкономразвитии.

https://ria.ru/20230713/petina-1884036534.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)