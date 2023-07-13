https://ria.ru/20230713/kokain-1884092392.html

Трамп: секретная служба знает, кто ранее оставил кокаин в Белом доме

Трамп: секретная служба знает, кто ранее оставил кокаин в Белом доме - РИА Новости, 13.07.2023

Трамп: секретная служба знает, кто ранее оставил кокаин в Белом доме

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что секретная служба страны знает, кто в июле оставил кокаин в Белом доме, несмотря на последние... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T23:28

2023-07-13T23:28

2023-07-13T23:28

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что секретная служба страны знает, кто в июле оставил кокаин в Белом доме, несмотря на последние заявления самой службы о том, что ей не удалось выяснить, как он появился в президентской резиденции. "Они знают ответ также, как и все", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, комментируя завершение расследования секретной службы о найденном в Белом доме наркотике. Экс-президент усомнился, что несмотря на все камеры и "величайшую криминалистику где-либо в мире", в секретной службе США "попросту не смогли выяснить", кто оставил наркотик в Белом доме. Ранее в заявлении, опубликованном секретной службой, говорилось о том, что расследование было закрыто ввиду отсутствия улик. В нем поясняется, что "записей камер видеонаблюдения, которые стали бы источниками улик или иной ценной информации, позволяющей выяснить, кто мог принести вещество, не было обнаружено. Лабораторный анализ ДНК и отпечатков пальцев, который провело ФБР, также не дал результатов, "секретная служба не смогла сопоставить эти данные с конкретными людьми". Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в начале июля сотрудниками секретной службы. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена и его семьи, по словам пресс-секретаря американского лидера, в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post между тем писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. За прошедшие с момента обнаружения наркотика дни не только не удалось установить его принадлежность, но и менялись показания о месте находки. Так, изначально источники в Белом доме заявляли, что наркотик нашли в библиотеке, затем говорилось об официальной приемной западного крыла, а по последней информации он был найден в каморке на входе в западное крыло резиденции. Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер ранее выражала уверенность, что секретная служба США "доберется до истины".

https://ria.ru/20230713/kokain-1884071346.html

https://ria.ru/20230705/kokain-1882475911.html

https://ria.ru/20230707/kokain-1882907261.html

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