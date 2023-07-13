https://ria.ru/20230713/kitay-1883894140.html
Ван И анонсировал контакты между Россией и Китаем на высоком уровне
Ван И анонсировал контакты между Россией и Китаем на высоком уровне - РИА Новости, 13.07.2023
Ван И анонсировал контакты между Россией и Китаем на высоком уровне
Во второй половине этого года Россия и Китай планируют ряд важных контактов на высоком уровне, заявил в четверг глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:31
2023-07-13T09:31
2023-07-13T09:31
в мире
россия
китай
джакарта
сергей лавров
си цзиньпин
ван и (политик)
высший арбитражный суд рф
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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Во второй половине этого года Россия и Китай планируют ряд важных контактов на высоком уровне, заявил в четверг глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Встреча Ван И и главы МИД РФ Сергея Лаврова проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте. В начале встрече Ван И напомнил об успешности состоявшегося в марте этого года визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. "На фоне тектонических перемен в мире мы всегда следуем важному консенсусу наших глав государств, твердо поддерживаем друг друга в защите коренных интересов, идем по пути мирного развития, добрососедства и взаимной выгоды, продвигаем многополярный мир и демократизацию отношений. Мы удовлетворены тенденцией развития наших отношений и глубоко убеждены в ярких перспективах наших отношений", - сказал Ван И, открывая встречу. "Во втором полугодии ожидается целый ряд важных контактов на высоком уровне. Нам важно хорошо координировать, укреплять наше двустороннее и многостороннее взаимодействие, хорошо реализовать заданное руководителями наших стран нам целей в развитие наших отношений", - добавил он. "Китай и Россия - это партнеры по АСЕАН. Усиление нашего сотрудничества по АСЕАН способствует сближению позиций, продвижению многопланового сотрудничества, которое готово защищать асеаноцентричную систему, а также структуру сотрудничества с этой ассоциацией", - подчеркнул высокопоставленный китайский дипломат. Со своей стороны российский министр отметил, что "широкая, богатейшая повестка дня российско-китайского диалога требует регулярной сверки часов". "В этом смысле наша встреча сегодня весьма и весьма своевременна. Мы поддерживаем нацеленность АСЕАН на продолжение конструктивной роли в АТР, поддерживаем асеаноцентричные механизмы, будем выступать вместе с Китайской Республикой за их укрепление, - все эти подходы мы с вами вчера изложили председателю АСЕАН, министру иностранных дел Индонезии госпоже Марсуди", - сказал Лавров. "Мы продолжим продвигать эту принципиальную линию в ходе мероприятий, которые предстоят здесь в Джакарте, - имею в виду и ВАС (Восточноазиатский саммит), и АРФ (Региональный форум АСЕАН по безопасности). Рассчитываю как всегда на продуктивный диалог", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230712/putin-1883703807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, джакарта, сергей лавров, си цзиньпин, ван и (политик), высший арбитражный суд рф
В мире, Россия, Китай, Джакарта, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Высший арбитражный суд РФ
Ван И анонсировал контакты между Россией и Китаем на высоком уровне
Ван И анонсировал контакты между Россией и КНР на высоком уровне во второй половине года
ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Во второй половине этого года Россия и Китай планируют ряд важных контактов на высоком уровне, заявил в четверг глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.
Встреча Ван И и главы МИД РФ Сергея Лаврова
проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте
. В начале встрече Ван И напомнил об успешности состоявшегося в марте этого года визита председателя КНР Си Цзиньпина
в Россию.
"На фоне тектонических перемен в мире мы всегда следуем важному консенсусу наших глав государств, твердо поддерживаем друг друга в защите коренных интересов, идем по пути мирного развития, добрососедства и взаимной выгоды, продвигаем многополярный мир и демократизацию отношений. Мы удовлетворены тенденцией развития наших отношений и глубоко убеждены в ярких перспективах наших отношений", - сказал Ван И, открывая встречу.
"Во втором полугодии ожидается целый ряд важных контактов на высоком уровне. Нам важно хорошо координировать, укреплять наше двустороннее и многостороннее взаимодействие, хорошо реализовать заданное руководителями наших стран нам целей в развитие наших отношений", - добавил он.
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"Китай и Россия - это партнеры по АСЕАН. Усиление нашего сотрудничества по АСЕАН способствует сближению позиций, продвижению многопланового сотрудничества, которое готово защищать асеаноцентричную систему, а также структуру сотрудничества с этой ассоциацией", - подчеркнул высокопоставленный китайский дипломат.
Со своей стороны российский министр отметил, что "широкая, богатейшая повестка дня российско-китайского диалога требует регулярной сверки часов".
"В этом смысле наша встреча сегодня весьма и весьма своевременна. Мы поддерживаем нацеленность АСЕАН на продолжение конструктивной роли в АТР
, поддерживаем асеаноцентричные механизмы, будем выступать вместе с Китайской Республикой за их укрепление, - все эти подходы мы с вами вчера изложили председателю АСЕАН, министру иностранных дел Индонезии
госпоже Марсуди", - сказал Лавров.
"Мы продолжим продвигать эту принципиальную линию в ходе мероприятий, которые предстоят здесь в Джакарте, - имею в виду и ВАС
(Восточноазиатский саммит), и АРФ (Региональный форум АСЕАН по безопасности). Рассчитываю как всегда на продуктивный диалог", - подчеркнул министр.
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