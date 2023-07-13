https://ria.ru/20230713/khvasonpkho-18-1883872802.html

КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18"

КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18" - РИА Новости, 13.07.2023

КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18"

КНДР в среду провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T02:20

2023-07-13T02:20

2023-07-13T02:20

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. КНДР в среду провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Двенадцатого июля провели испытание МБР нового типа "Хвасонпхо-18", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, ракета достигла высоты 6 648,4 километра и пролетела 1 001,2 километра за 4 491 секунду. Как отмечается, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил запуском. Испытания были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР. "Испытательный пуск не оказал негативного влияния на безопасность соседних стран", - говорится в сообщении агентства. Ранее Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило о запуске КНДР около 10 часов утра по местному времени (04.00 мск) из района Пхеньяна баллистической ракеты большой дальности в направлении Японского моря. Пуск был проведён под большим углом, дальность полета составила порядка 1 тысячи километров. По данным японского министерства обороны, ракета пролетела 74 минуты, что делает нынешний северокорейский запуск самым длительным за всю историю наблюдений. В этой связи находящийся в Вильнюсе по случаю участия в саммите НАТО президент Республики Корея Юн Сок Ёль провел экстренное заседание постоянных членов Совета национальной безопасности, дав распоряжение созвать совещание ядерной консультационной группы с США, чтобы усилить практические действия по расширенному сдерживанию КНДР. Доцент южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп заявил РИА Новости, что Северная Корея могла провести второе испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18".

https://ria.ru/20230713/kndr-1883872548.html

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ким чен ын, юн сок ель, в мире