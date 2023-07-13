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Херш: контрнаступление Киева провалилось, СМИ о нем больше не пишут - РИА Новости, 13.07.2023
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16:36 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/khersh-1884026928.html
Херш: контрнаступление Киева провалилось, СМИ о нем больше не пишут
Херш: контрнаступление Киева провалилось, СМИ о нем больше не пишут - РИА Новости, 13.07.2023
Херш: контрнаступление Киева провалилось, СМИ о нем больше не пишут
Контрнаступление украинских войск идет неудачно, внимательные читатели американских газет могут об этом догадаться, потому что сообщения о нем пропали с первых... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:36
2023-07-13T16:36
украина
сеймур херш
вооруженные силы украины
нато
джо байден
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск идет неудачно, внимательные читатели американских газет могут об этом догадаться, потому что сообщения о нем пропали с первых полос, считает журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Внимательные читатели газет Washington Post и New York Times могут догадаться, что нынешнее контрнаступление на Украине идет неудачно, поскольку в последние недели материалы о его успехах или их отсутствии в основном исчезли с первых полос изданий", - написал Херш в материале на платформе Substack. Ранее Херш заявил, что контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО. Он также подчеркивал, что между оценками ситуации на Украине американского разведывательного сообщества и заявлениями по этому вопросу Белого дома и госдепа существует огромный разрыв. Он также выступал с критикой американских журналистов, отмечая, что когда они пишут о ситуации на Украине, то опираются на данные чиновников из госдепа и Белого дома, которые не в состоянии увидеть реальную катастрофу, которая постигла украинское наступление. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230713/khersh-1884016242.html
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украина, сеймур херш, вооруженные силы украины, нато, джо байден, сергей шойгу, сша, киев
Украина, Сеймур Херш, Вооруженные силы Украины, НАТО, Джо Байден, Сергей Шойгу, США, Киев
Херш: контрнаступление Киева провалилось, СМИ о нем больше не пишут

Херш: контрнаступление Киева провалилось, сообщения о нем пропали с первых полос

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск идет неудачно, внимательные читатели американских газет могут об этом догадаться, потому что сообщения о нем пропали с первых полос, считает журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
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"Внимательные читатели газет Washington Post и New York Times могут догадаться, что нынешнее контрнаступление на Украине идет неудачно, поскольку в последние недели материалы о его успехах или их отсутствии в основном исчезли с первых полос изданий", - написал Херш в материале на платформе Substack.
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Херш: Эрдогану обещали помощь МВФ в обмен на одобрение заявки Швеции в НАТО
Вчера, 16:13
Ранее Херш заявил, что контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО. Он также подчеркивал, что между оценками ситуации на Украине американского разведывательного сообщества и заявлениями по этому вопросу Белого дома и госдепа существует огромный разрыв. Он также выступал с критикой американских журналистов, отмечая, что когда они пишут о ситуации на Украине, то опираются на данные чиновников из госдепа и Белого дома, которые не в состоянии увидеть реальную катастрофу, которая постигла украинское наступление.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине
Вчера, 16:06
 
УкраинаСеймур ХершВооруженные силы УкраиныНАТОДжо БайденСергей ШойгуСШАКиев
 
 
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