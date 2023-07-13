https://ria.ru/20230713/khersh-1884026928.html

Херш: контрнаступление Киева провалилось, СМИ о нем больше не пишут

Херш: контрнаступление Киева провалилось, СМИ о нем больше не пишут - РИА Новости, 13.07.2023

Херш: контрнаступление Киева провалилось, СМИ о нем больше не пишут

Контрнаступление украинских войск идет неудачно, внимательные читатели американских газет могут об этом догадаться, потому что сообщения о нем пропали с первых... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:36

2023-07-13T16:36

2023-07-13T16:36

украина

сеймур херш

вооруженные силы украины

нато

джо байден

сергей шойгу

сша

киев

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск идет неудачно, внимательные читатели американских газет могут об этом догадаться, потому что сообщения о нем пропали с первых полос, считает журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Внимательные читатели газет Washington Post и New York Times могут догадаться, что нынешнее контрнаступление на Украине идет неудачно, поскольку в последние недели материалы о его успехах или их отсутствии в основном исчезли с первых полос изданий", - написал Херш в материале на платформе Substack. Ранее Херш заявил, что контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО. Он также подчеркивал, что между оценками ситуации на Украине американского разведывательного сообщества и заявлениями по этому вопросу Белого дома и госдепа существует огромный разрыв. Он также выступал с критикой американских журналистов, отмечая, что когда они пишут о ситуации на Украине, то опираются на данные чиновников из госдепа и Белого дома, которые не в состоянии увидеть реальную катастрофу, которая постигла украинское наступление. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230713/khersh-1884016242.html

https://ria.ru/20230713/khersh-1884018307.html

https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html

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сша

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украина, сеймур херш, вооруженные силы украины, нато, джо байден, сергей шойгу, сша, киев