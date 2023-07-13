https://ria.ru/20230713/khersh-1884018307.html

В США полагают, что Россия может начать наступление в августе, заявил Херш

В США полагают, что Россия может начать наступление в августе, заявил Херш - РИА Новости, 13.07.2023

В США полагают, что Россия может начать наступление в августе, заявил Херш

Российская армия может начать наступление в августе, заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:17

2023-07-13T16:17

2023-07-13T16:47

россия

киев

сша

сергей шойгу

сеймур херш

энтони блинкен

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская армия может начать наступление в августе, заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника. По словам официального лица, пожелавшего остаться анонимным, с "настоящей проблемой" Киев столкнется летом, вероятно, в августе, когда российская армия "легко справится" с контрнаступлением и начнет собственное "масштабное наступление". По мнению информатора, неизвестно, как будут развиваться события дальше, так как США сами "загнали себя в угол", призывая НАТО реагировать на действия Москвы. Как считает источник, союзники не так много знают о положении российских сил на Украине. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного — 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя немецкими танками вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов военных. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, российской армии тоже придется использовать аналогичные снаряды — только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230612/khersh-1877587490.html

https://ria.ru/20230713/khersh-1884026928.html

https://ria.ru/20230713/ataka-1883944526.html

россия

киев

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, сша, сергей шойгу, сеймур херш, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины, в мире