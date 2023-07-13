В США полагают, что Россия может начать наступление в августе, заявил Херш
Херш: в США полагают, что Россия справится с ВСУ и может начать наступление в августе
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская армия может начать наступление в августе, заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.
По словам официального лица, пожелавшего остаться анонимным, с "настоящей проблемой" Киев столкнется летом, вероятно, в августе, когда российская армия "легко справится" с контрнаступлением и начнет собственное "масштабное наступление".
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного — 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя немецкими танками вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов военных. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, российской армии тоже придется использовать аналогичные снаряды — только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".