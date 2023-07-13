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Кеннеди-младший назвал членство Украины в НАТО дорогой к войне с Россией - РИА Новости, 13.07.2023
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04:35 13.07.2023 (обновлено: 04:37 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/kennedi-mladshiy-1883877275.html
Кеннеди-младший назвал членство Украины в НАТО дорогой к войне с Россией
Кеннеди-младший назвал членство Украины в НАТО дорогой к войне с Россией - РИА Новости, 13.07.2023
Кеннеди-младший назвал членство Украины в НАТО дорогой к войне с Россией
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против возможного приема Украины в НАТО, считая это ненужной провокацией и дорогой к открытой войне с РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T04:35
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нато
украина
сша
россия
роберт кеннеди
йенс столтенберг
киев
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против возможного приема Украины в НАТО, считая это ненужной провокацией и дорогой к открытой войне с Россией, заявили РИА Новости в пресс-службе политика."Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО. Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту", - заявили в офисе кандидата.По мнению Кеннеди, прямо сейчас необходимо работать над деэскалацией конфликта, целью которой будет "мир путем переговоров, который уважает безопасность, суверенитет и права обеих сторон".Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который в том числе включает создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления Киева в альянс с двух этапов до одного. При этом конкретных временах рамок по вступлению Украины выработано не было. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, приглашение в альянс Киев получит только тогда, когда все его члены подтвердят, что были выполнены соответствующие условия.
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нато, украина, сша, россия, роберт кеннеди, йенс столтенберг, киев, в мире
НАТО, Украина, США, Россия, Роберт Кеннеди, Йенс Столтенберг, Киев, В мире
Кеннеди-младший назвал членство Украины в НАТО дорогой к войне с Россией

Кеннеди-младший: членство Украины в НАТО является провокацией и дорогой к войне с Россией

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против возможного приема Украины в НАТО, считая это ненужной провокацией и дорогой к открытой войне с Россией, заявили РИА Новости в пресс-службе политика.
«
"Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО. Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту", - заявили в офисе кандидата.
По мнению Кеннеди, прямо сейчас необходимо работать над деэскалацией конфликта, целью которой будет "мир путем переговоров, который уважает безопасность, суверенитет и права обеих сторон".
Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который в том числе включает создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления Киева в альянс с двух этапов до одного. При этом конкретных временах рамок по вступлению Украины выработано не было. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, приглашение в альянс Киев получит только тогда, когда все его члены подтвердят, что были выполнены соответствующие условия.
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НАТОУкраинаСШАРоссияРоберт КеннедиЙенс СтолтенбергКиевВ мире
 
 
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