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В Ливане прокомментировали итоги саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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16:08 13.07.2023 (обновлено: 16:29 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/itogi-1884012745.html
В Ливане прокомментировали итоги саммита НАТО
В Ливане прокомментировали итоги саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
В Ливане прокомментировали итоги саммита НАТО
Ливанская пресса, подводя итоги прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, сфокусировалась на двух основных моментах: разочаровании Киева в связи с позицией альянса по РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:08
2023-07-13T16:29
в мире
украина
владимир зеленский
нато
холодная война (1946-1991)
g7
киев
йенс столтенберг
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БЕЙРУТ, 13 июл - РИА Новости. Ливанская пресса, подводя итоги прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, сфокусировалась на двух основных моментах: разочаровании Киева в связи с позицией альянса по членству Украины в НАТО и дальнейшая стратегия блока по сдерживанию России в нынешних условиях, которые ливанские публицисты назвали "горячей холодной войной". Газета Al-Akhbar сделала акцент на эмоциональной реакции Владимира Зеленского по вопросу о членстве, отметив, что он, несмотря на "разочарование" позицией западных партнеров, попытался "смягчить тон своих высказываний" в ходе первого дня саммита. Он постарался продемонстрировать участникам саммита, что удовлетворен обещаниями новой военной поддержки, в то время как члены НАТО, прежде всего США, дали понять, что им не нужна прямая военная конфронтация с Россией, отметило издание. Газета Al-Jumhuriya оценила итоги саммита с точки зрения перспектив развития конфликта на Украине и отношений между РФ и западными странами. "Саммит показал, что Европа вернулась в эпоху холодной войны, однако на этот раз противостояние носит гораздо более горячий характер ввиду происходящего на Украине", - пишет издание. Газета также отмечает, что, по мнению ряда аналитиков, отказ США дать зеленый свет началу процесса присоединения Украины к НАТО - это "позитивный момент". По мнению других, позиция Вашингтона несет скорее негативный посыл и свидетельствует о том, что конфликт на Украине продолжится "неопределенно длительное время". Газета "Al-Liwa" обращает внимание на то, что страны "Большой семерки" выбрали стратегию Израиля по Украине, то есть "долгосрочные обязательства по сдерживанию России". "Участники саммита обязались предоставлять долгосрочную военную помощь Киеву, что последний расценил как шаг, приближающий Украину к членству в НАТО, но ни в коем случае не являющийся альтернативой этому членству", - резюмирует газета. Издание также отмечает, что эта позиция западных партнеров и отказ разработать конкретный график по вступлению в НАТО вызвали явное разочарование Киева. Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. При этом на саммите страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации. МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
https://ria.ru/20230712/nato-1883861867.html
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883834852.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, холодная война (1946-1991), g7, киев, йенс столтенберг, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Холодная война (1946-1991), G7, Киев, Йенс Столтенберг, Россия
В Ливане прокомментировали итоги саммита НАТО

В ливанской прессе назвали стратегию НАТО в отношении России "горячей холодной войной"

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 13 июл - РИА Новости. Ливанская пресса, подводя итоги прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, сфокусировалась на двух основных моментах: разочаровании Киева в связи с позицией альянса по членству Украины в НАТО и дальнейшая стратегия блока по сдерживанию России в нынешних условиях, которые ливанские публицисты назвали "горячей холодной войной".
Газета Al-Akhbar сделала акцент на эмоциональной реакции Владимира Зеленского по вопросу о членстве, отметив, что он, несмотря на "разочарование" позицией западных партнеров, попытался "смягчить тон своих высказываний" в ходе первого дня саммита. Он постарался продемонстрировать участникам саммита, что удовлетворен обещаниями новой военной поддержки, в то время как члены НАТО, прежде всего США, дали понять, что им не нужна прямая военная конфронтация с Россией, отметило издание.
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Итоги саммита НАТО показали возвращение к схемам холодной войны, заявил МИД
12 июля, 22:57
Газета Al-Jumhuriya оценила итоги саммита с точки зрения перспектив развития конфликта на Украине и отношений между РФ и западными странами. "Саммит показал, что Европа вернулась в эпоху холодной войны, однако на этот раз противостояние носит гораздо более горячий характер ввиду происходящего на Украине", - пишет издание.
Газета также отмечает, что, по мнению ряда аналитиков, отказ США дать зеленый свет началу процесса присоединения Украины к НАТО - это "позитивный момент". По мнению других, позиция Вашингтона несет скорее негативный посыл и свидетельствует о том, что конфликт на Украине продолжится "неопределенно длительное время".
Газета "Al-Liwa" обращает внимание на то, что страны "Большой семерки" выбрали стратегию Израиля по Украине, то есть "долгосрочные обязательства по сдерживанию России". "Участники саммита обязались предоставлять долгосрочную военную помощь Киеву, что последний расценил как шаг, приближающий Украину к членству в НАТО, но ни в коем случае не являющийся альтернативой этому членству", - резюмирует газета.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
СМИ: Зеленский получил на саммите НАТО жесткое предупреждение от Запада
12 июля, 19:10
Издание также отмечает, что эта позиция западных партнеров и отказ разработать конкретный график по вступлению в НАТО вызвали явное разочарование Киева.
Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Киев не получил приглашения в альянс. Более того, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины потеряет актуальность, если она не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.
При этом на саммите страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации.
МИД России заявил по окончании саммита, что НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне с РФ.
Президент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Байден рассказал, как принималось решение о вступлении Финляндии в НАТО
Вчера, 15:09
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОХолодная война (1946-1991)G7КиевЙенс СтолтенбергРоссия
 
 
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