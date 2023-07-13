https://ria.ru/20230713/iphone-1883983340.html

Минцифры запретит сотрудникам использовать iPhone для служебной переписки

Минцифры запретит сотрудникам использовать iPhone для служебной переписки - РИА Новости, 13.07.2023

Минцифры запретит сотрудникам использовать iPhone для служебной переписки

Минцифры России планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях; по подведомственным организациям... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:45

2023-07-13T14:45

2023-07-13T15:11

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минцифры России планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях; по подведомственным организациям вопрос также прорабатывается, заявил журналистам замглавы министерства Александр Шойтов.В среду первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подтвердил, что сотрудникам министерства запрещено использовать iPhone для рабочей переписки с 17 июля."Мы планируем принять такой же приказ… Ожидаем подписания на этой, на следующей неделе. Он касается самой Минцифры", - сказал Шойтов в кулуарах Форума будущих технологий, отвечая на вопрос, планирует ли Минцифры ввести аналогичный запрет для сотрудников. Он уточнил, что речь идет только о служебной переписке.По подведомственным организациям Минцифры "тоже прорабатывается вопрос", добавил Шойтов.

https://ria.ru/20230621/iphone-1879687647.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)