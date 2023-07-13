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Минцифры запретит сотрудникам использовать iPhone для служебной переписки - РИА Новости, 13.07.2023
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14:45 13.07.2023 (обновлено: 15:11 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/iphone-1883983340.html
Минцифры запретит сотрудникам использовать iPhone для служебной переписки
Минцифры запретит сотрудникам использовать iPhone для служебной переписки - РИА Новости, 13.07.2023
Минцифры запретит сотрудникам использовать iPhone для служебной переписки
Минцифры России планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях; по подведомственным организациям... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:45
2023-07-13T15:11
россия
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минцифры России планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях; по подведомственным организациям вопрос также прорабатывается, заявил журналистам замглавы министерства Александр Шойтов.В среду первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подтвердил, что сотрудникам министерства запрещено использовать iPhone для рабочей переписки с 17 июля."Мы планируем принять такой же приказ… Ожидаем подписания на этой, на следующей неделе. Он касается самой Минцифры", - сказал Шойтов в кулуарах Форума будущих технологий, отвечая на вопрос, планирует ли Минцифры ввести аналогичный запрет для сотрудников. Он уточнил, что речь идет только о служебной переписке.По подведомственным организациям Минцифры "тоже прорабатывается вопрос", добавил Шойтов.
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россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры запретит сотрудникам использовать iPhone для служебной переписки

Минцифры в ближайшие дни запретит сотрудникам использовать iPhone для служебной переписки

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПокупатель держит в руках телефон компании Apple
Покупатель держит в руках телефон компании Apple - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Покупатель держит в руках телефон компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минцифры России планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях; по подведомственным организациям вопрос также прорабатывается, заявил журналистам замглавы министерства Александр Шойтов.
В среду первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подтвердил, что сотрудникам министерства запрещено использовать iPhone для рабочей переписки с 17 июля.
"Мы планируем принять такой же приказ… Ожидаем подписания на этой, на следующей неделе. Он касается самой Минцифры", - сказал Шойтов в кулуарах Форума будущих технологий, отвечая на вопрос, планирует ли Минцифры ввести аналогичный запрет для сотрудников. Он уточнил, что речь идет только о служебной переписке.
По подведомственным организациям Минцифры "тоже прорабатывается вопрос", добавил Шойтов.
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РоссияТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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