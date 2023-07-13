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Данил Бобров: не вижу себя в другом деле

Данил Бобров: не вижу себя в другом деле - РИА Новости, 13.07.2023

Данил Бобров: не вижу себя в другом деле

РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:46

2023-07-13T12:46

2023-07-13T14:27

год педагога и наставника

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сн_образование

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О пути в профессию, роли в жизни человека физики, любви к лирике и о том, какими качествами должен обладать Преподаватель с большой буквы, рассказывает выпускник БГПУ имени Акмуллы этого года, учитель математики, лауреат Всероссийского форума-конкурса "Учитель будущего поколения России" Данил Бобров.- Данил, во-первых, я поздравляю с окончанием университета с красным дипломом! Во-вторых, совсем недавно вы стали одним из победителей всероссийского форума-конкурса "Учитель будущего поколения России". Расскажите о пути к победе: как вы решили участвовать в конкурсе, кто вам помогал, какие эмоции испытали, став лауреатом конкурса?- Мой путь был тернист, можно сказать, потому что сейчас я работаю в школе и весь конкурсный опыт не сравним с опытом в школе. Конкурс - это в первую очередь показатель твоих лучших качеств, всех тех компетенций, которые ты успел наработать в университете, на педагогической практике. Повторюсь, он был тернист и нелегок, потому что в некоторых моментах приходилось всё-таки переступать через себя, выходить из зоны комфорта. Но, тем не менее, какая-то внутренняя сила, внешняя поддержка привела вот к этому результату на конкурсе.- Ваше решение пойти учиться в педагогический вуз – кто-то повлиял на него? Почему вы решили стать учителем? Может быть, у вас в роду есть учителя?- Когда-то в шестом классе после урока математики на перемене на меня нахлынули сильные эмоции Я сказал, что ни за что и никогда не буду учителем, особенно математики. Но, как говорится, никогда не говори никогда. И время от времени, выбирая профессию, всегда была мысль - учителем я точно смогу работать. Эта уверенность копилась во мне в школьные годы и в одиннадцатом классе я уже осознанно подошёл к выбору профессии. Я решил, что действительно пойду в педагогический, мне это интересно, у меня это получается и я в принципе люблю работать с детьми.- Что значит для вас – быть учителем. Какими человеческими качествами и профессиональными компетенциями, по-вашему, должен обладать учитель будущего поколения России?- Учитель будущего поколения России - это в первую очередь наставник для детей. Каждый ребёнок по отдельности и в целом детский коллектив — это организм, который всё чувствует. И когда вы как наставник показываете на своём личном примере любовь к своему делу, дети это видят, чувствуют и понимают важность обучения, процесса познания в целом. И не важно, какой это предмет. Важно, что учитель, например физкультуры может так замотивировать детей, что некоторые из них могут стать знаменитыми спортсменами. Некоторые дети становятся актёрами, и этот путь начинается со школьной премьеры. Или учеными, если повезет с учителем.- 2023 год в России назван Годом педагога и наставника. В вашей жизни – школьной, университетской – есть наставники, которые вели вас к профессии?- Безусловно, у любого человека есть пример, которому он следует. В моей жизни были такие учителя, которым я подражал и подражаю до сих пор. Это моя учительница по русскому языку Тамара Мухамедьяновна Юмагужина, это учителя математики, которые показали мне стойкость – математики как предмета и стойкость педагога. А учительница русского показала, что учитель может быть разным - и добрым, и строгим, и давать любовь, и принимать любовь. Это всё сложилось воедино и получилась такая картина в профессии, к которой я стремлюсь.Хочу сказать спасибо своим преподавателям, наставникам из Акмуллинского университета, которые всегда рядом! Карунас Екатерина Владимировна, Алина Халиловна Ахмедьянова, спасибо за все и даже намного больше! Вы показали мне лёгкость в нашей серьезной профессии, те нюансы, из которых выстраивается профессиональная работа.- Данил, вы выпускник направления подготовки "Педагогическое образование", профиль "Математика и физика". Планируете ли работать по выбранной специальности, пойдете в школу преподавать?- У меня есть уже за плечами второй год работы в PROнас "Инженерном лицее 83 им. М.С. Пинского УГНТУ" учителем математики. По этой лесенке я иду поэтапно, планирую продолжать совершенствовать свои профессиональные навыки. Мне это просто нравится, я не вижу себя в каком-то другом деле, люблю этим заниматься.- Есть ли у вас свои профессиональные секреты: как увлечь детей математикой и физикой?- На примере математики я показываю применение науки в жизни. Математика — это жизнь, правила соответствуют жизненным закономерностям, но многие считают, что математики придумали себе науку. Нет, просто природа подсказала людям законы, и вот маленький пример. Все знают, что такое число "Пи". Знаете ли вы, что числе "Пи" можно найти свою дату рождения? Когда дети узнают об этом в 5 классе, начинают с горящими глазами сами уже изучать как и почему. Загадка этого числа до сих пор не разрешена, и я всегда в конце говорю: ну вот вы эту загадку и отгадаете. Запал уже есть, мотивация, детям уже интересно. Дальше - просто подкреплять эту мотивацию, и всё!- Математика и физика – дисциплины точные, требующие сосредоточенности и ясности ума. Есть ли в вашей жизни место лирике? Чем занимаетесь в свободное от точных дисциплин время?- По поводу лирики: я говорил о своей школьной учительнице русского языка и литературы. Тамара Мухаметзяновна привила мне любовь к литературе и поэзии. Я очень много в своё время занимался биографиями Есенина, Маяковского. Изучал их взаимоотношения, они ведь были связаны друг с другом. Проникнувшись их биографиями и поэзией, сам начал писать стихи и продолжаю писать их до сих пор.В свободное время я люблю читать и искать ответы на разные вопросы.- Данил, вы являетесь советником директора школы по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями. Расскажите о вашем опыте работы.- В прошлом году объявили конкурс на должность директора по воспитательной работе, и у меня появилось желание попробовать себя. Уже в конце лета узнал о прохождении конкурсного этапа, затем была онлайн учёба, и уже с 1 сентября я приступил к работе. Все советники были "зелёными" и сначала не очень понимали, что делать. Но много лекций и семинаров проводилось для нас, и в итоге уже сформировалась картина, что делать, куда двигаться. Мы работаем с детьми любого возраста, не важно первоклашка это или уже вот-вот переходящий на ступень высшего образования одиннадцатиклассник. Работа ответственная - донести до каждого ребенка, что он может заниматься тем, к чему лежит душа.Направлений очень много – искусство, творчество, спорт, научная сфера. Этот год был стартовый для советников по воспитанию, и, уверен, дальше работа будет строиться еще эффективней.- О чем мечтает Данил Бобров, выпускник Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы? Кем вы видите себя через 10 лет, через 20 лет?- Через 10 лет я вижу себя уже действительно профессионалом своего дела. Надеюсь, что за эти 10 лет я всё-таки накоплю умения, компетенции, которые действительно нужны детям. И через 10 лет я смогу посмотреть в глаза выпускникам, которые через год-два будут выпускаться, с ними я работаю сейчас. Интересно увидеть, что же всё-таки вложилось в них… Хочется преуспеть в преподавании своего предмета, конечно. Через 20 лет я вижу себя достаточно уже серьезным человеком наставником молодых. Несмотря на то, что мне будет буквально только 40 лет, надеюсь, уже будет чем поделиться с молодым поколением.Елена Киселева. Фото Алии Кашафутдиновой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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