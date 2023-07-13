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Лавров: Киев хочет расследовать в МУС преступление против самого себя - РИА Новости, 13.07.2023
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00:33 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/ges-1883867469.html
Лавров: Киев хочет расследовать в МУС преступление против самого себя
Лавров: Киев хочет расследовать в МУС преступление против самого себя - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров: Киев хочет расследовать в МУС преступление против самого себя
Киев просит Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступление, которое он сам и совершил, такого в истории этого "псевдосуда" еще не было, заявил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:33
2023-07-13T00:33
в мире
россия
херсонская область
киев
сергей лавров
андрей костин (банкир)
мария захарова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Киев просит Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступление, которое он сам и совершил, такого в истории этого "псевдосуда" еще не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя украинское обращение в МУС из-за ЧП на Каховской ГЭС. Ранее советник генпрокурора Украины Максим Попов сообщал, что генпрокурор Андрей Костин направил обращение в МУС в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, заявляла, что любые решения МУС в связи с разрушением Каховской ГЭС будут для России юридически ничтожными. "У нас нет сомнений в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. Выходит, киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил. Такого, наверное, в истории этого "псевдосуда" еще не было", - сказал Лавров в интервью изданию "Лента.ру". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230707/ges-1882852179.html
https://ria.ru/20230706/posledstviya-1882657455.html
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в мире, россия, херсонская область , киев, сергей лавров, андрей костин (банкир), мария захарова, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Херсонская область , Киев, Сергей Лавров, Андрей Костин (банкир), Мария Захарова, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Лавров: Киев хочет расследовать в МУС преступление против самого себя

Лавров: Киев хочет расследовать преступление против себя, обращаясь в МУС по Каховской ГЭС

© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Киев просит Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступление, которое он сам и совершил, такого в истории этого "псевдосуда" еще не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя украинское обращение в МУС из-за ЧП на Каховской ГЭС.
Ранее советник генпрокурора Украины Максим Попов сообщал, что генпрокурор Андрей Костин направил обращение в МУС в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, заявляла, что любые решения МУС в связи с разрушением Каховской ГЭС будут для России юридически ничтожными.
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7 июля, 17:15
"У нас нет сомнений в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. Выходит, киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил. Такого, наверное, в истории этого "псевдосуда" еще не было", - сказал Лавров в интервью изданию "Лента.ру".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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6 июля, 18:25
 
В миреРоссияХерсонская областьКиевСергей ЛавровАндрей Костин (банкир)Мария ЗахароваМеждународный уголовный судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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