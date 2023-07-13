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В Краснодаре открылся фестиваль "RT.ДОК: Время героев" - РИА Новости, 13.07.2023
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Культура
 
18:33 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/geroev-1884044904.html
В Краснодаре открылся фестиваль "RT.ДОК: Время героев"
В Краснодаре открылся фестиваль "RT.ДОК: Время героев" - РИА Новости, 13.07.2023
В Краснодаре открылся фестиваль "RT.ДОК: Время героев"
В Краснодаре открылся международный фестиваль документального кино "RT.ДОК: Время героев". На нем покажут 15 картин о героях СВО, проведут круглые столы и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:33
2023-07-13T18:33
культура
краснодар
мария захарова
маргарита симоньян
россия
кино
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В Краснодаре открылся международный фестиваль документального кино "RT.ДОК: Время героев". На нем покажут 15 картин о героях СВО, проведут круглые столы и встречи с режиссерами, сообщила пресс-служба RT. &quot;Спасибо тем, кто создавал эти фильмы. Спасибо всем, кто пришел посмотреть. Но в первую очередь, огромный поклон тем, кто сейчас там: кто проливает кровь, терпит, ждет и бьется за нас с вами. Этот фестиваль – о них, об их подвиге, о каждой секунде и минуте этого тяжелого, тревожного, но очищающего при этом года&quot;, – обратилась с приветственным словом главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.По словам директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, документальное кино стало сегодня особенно актуальным. "Сейчас снимать документальное кино особенно актуально. К сожалению, мы живем в мире фейков, манипуляции и постправды, именно поэтому на документалистов возлагается не только большая почетная миссия, но огромная ответственность. Их призвание не донести до зрителей свою точку зрения, но объективно представить реальность", – подчеркнула Захарова в видеообращении. На открытии фестиваля появились российские военнослужащие, которых зал встретил аплодисментами. Среди них – начальник казачьего специального учебного центра "Кубань" Цветков Руслан Владимирович, кавалер трех орденов Мужества, известный как Капа, а также бойцы с позывными Змей, Батя, Еж, Одесса, Юг и многие другие. На фестивале прошла презентация онлайн-кинотеатра документального кино arteldoc.tv, где можно посмотреть фильмы телеканала RT. На сцене мероприятия выступили поэт и драматург Мария Ватутина, прочитавшая стихи в поддержку военнослужащих, а также группа "СерьГа". Еще одним сюрпризом для гостей стала фотовыставка фронтового корреспондента редакции "Российской газеты" Владимира Аносова — "Донбасс-2022". Зрители смогут посмотреть все 15 документальных фильмов, представленных в рамках программы фестиваля, с 12 по 14 июля.
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краснодар, мария захарова, маргарита симоньян, россия, кино
Культура, Краснодар, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Россия, кино
В Краснодаре открылся фестиваль "RT.ДОК: Время героев"

В Краснодаре открылся международный фестиваль документального кино "RT.ДОК: Время героев"

© Пресс-служба RTПремьера документального фильма "Время героев" в Краснодаре
Премьера документального фильма Время героев в Краснодаре
© Пресс-служба RT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В Краснодаре открылся международный фестиваль документального кино "RT.ДОК: Время героев". На нем покажут 15 картин о героях СВО, проведут круглые столы и встречи с режиссерами, сообщила пресс-служба RT.
«

"Спасибо тем, кто создавал эти фильмы. Спасибо всем, кто пришел посмотреть. Но в первую очередь, огромный поклон тем, кто сейчас там: кто проливает кровь, терпит, ждет и бьется за нас с вами. Этот фестиваль – о них, об их подвиге, о каждой секунде и минуте этого тяжелого, тревожного, но очищающего при этом года", – обратилась с приветственным словом главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

По словам директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, документальное кино стало сегодня особенно актуальным.
«
"Сейчас снимать документальное кино особенно актуально. К сожалению, мы живем в мире фейков, манипуляции и постправды, именно поэтому на документалистов возлагается не только большая почетная миссия, но огромная ответственность. Их призвание не донести до зрителей свою точку зрения, но объективно представить реальность", – подчеркнула Захарова в видеообращении.
На открытии фестиваля появились российские военнослужащие, которых зал встретил аплодисментами. Среди них – начальник казачьего специального учебного центра "Кубань" Цветков Руслан Владимирович, кавалер трех орденов Мужества, известный как Капа, а также бойцы с позывными Змей, Батя, Еж, Одесса, Юг и многие другие.
© Пресс-служба RTПремьера документального фильма "Время героев" в Краснодаре
Премьера документального фильма Время героев в Краснодаре
© Пресс-служба RT
Премьера документального фильма "Время героев" в Краснодаре
На фестивале прошла презентация онлайн-кинотеатра документального кино arteldoc.tv, где можно посмотреть фильмы телеканала RT. На сцене мероприятия выступили поэт и драматург Мария Ватутина, прочитавшая стихи в поддержку военнослужащих, а также группа "СерьГа". Еще одним сюрпризом для гостей стала фотовыставка фронтового корреспондента редакции "Российской газеты" Владимира Аносова — "Донбасс-2022".
© Пресс-служба RTПремьера документального фильма "Время героев" в Краснодаре
Премьера документального фильма Время героев в Краснодаре
© Пресс-служба RT
Премьера документального фильма "Время героев" в Краснодаре
Зрители смогут посмотреть все 15 документальных фильмов, представленных в рамках программы фестиваля, с 12 по 14 июля.
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КультураКраснодарМария ЗахароваМаргарита СимоньянРоссиякино
 
 
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