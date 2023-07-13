https://ria.ru/20230713/ferma-1884039896.html

Руденя: "Румелко-Агро" строит в Тверской области ферму на 25 тысяч голов

Руденя: "Румелко-Агро" строит в Тверской области ферму на 25 тысяч голов - РИА Новости, 13.07.2023

Руденя: "Румелко-Агро" строит в Тверской области ферму на 25 тысяч голов

ООО "РУМЕЛКО-АГРО" строит в Тверской области молочно-товарную ферму на 25 тысяч голов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:26

2023-07-13T17:26

2023-07-13T17:26

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 13 июл — РИА Новости. ООО "РУМЕЛКО-АГРО" строит в Тверской области молочно-товарную ферму на 25 тысяч голов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Во время рабочей поездки в Кашинский городской округ Тверской области в четверг ферму посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона осмотрел территорию комплекса, коровники, доильный зал, навес для телят. Строительство фермы стало первым этапом инвестиционного проекта, который подразумевает возведение двух молочно-товарных и одного нетелиного комплексов. Общее поголовье стада – около 25 тысяч голов. Реализация планов позволит привлечь свыше 20 миллиардов рублей инвестиций, создать более 700 новых рабочих мест. Это один из самых крупных в Верхневолжье инвестиционных проектов по созданию современного молочного животноводства. "Реализация проекта позволит создать современные рабочие места, даст толчок для дальнейшего развития в регионе сельского хозяйства и трудоустройства молодежи. С нашей стороны идет работа по поддержке предприятия – это дороги, инфраструктура, газификация и электрификация, поддержка в решении административных вопросов. Когда инвестиционный проект выйдет на производственную мощность, Тверская область внесет значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности в стране", – сказал Руденя во время посещения фермы. Сегодня на молочно-товарной ферме уже содержится порядка 1,3 тысячи нетелей крупного рогатого скота, которые были доставлены в Тверскую область из разных регионов России, а также из-за рубежа – Нидерландов, Венгрии, Германии и Дании. В рамках реализации инвестпроекта компания "РУМЕЛКО-АГРО" возводит в деревне Бурмакино Кашинского округа комплекс для выращивания молодняка и нетелей на 14460 голов. В настоящее время ведется строительство корпусов, зоны хранения кормов, навеса для телят, молочной кухни, инженерных сетей. Также на ферме в деревне Давыдово ведется строительство коровников, родильного и сухостойного отделений, привезено стойловое оборудование. Проект предполагает содержание 5500 голов фуражных коров и 100 голов телят до трехдневного возраста. Для обеспечения современного сельхозпредприятия квалифицированными кадрами ООО "РУМЕЛКО-АГРО" построен в Кашине жилой комплекс для сотрудников. Губернатор также побывал на площадке. Уже в этом году будет сдано более 120 домов и таунхаусов общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Общий бюджет инвестиций компании в строительство жилого комплекса составляет 1,4 миллиарда рублей, в том числе на объекты инфраструктуры 320 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211007/verkhnevolzhe-1753511499.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя