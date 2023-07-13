https://ria.ru/20230713/f-16-1883866404.html

Лавров назвал планы США дать Киеву F-16 примером опасного развития событий

Лавров назвал планы США дать Киеву F-16 примером опасного развития событий - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров назвал планы США дать Киеву F-16 примером опасного развития событий

США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, что чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T00:18

2023-07-13T00:18

2023-07-13T08:20

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сша

украина

сергей лавров

владимир зеленский

андрей ермак

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, что чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Неоднократно высказывались по данной теме. Я бы даже сказал, что она исчерпала себя, если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой", — сказал министр в интервью изданию "Лента.ру", отвечая на вопрос о применении Россией ядерного оружия.Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине. "Вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями", — указал Лавров. "Лишь один пример крайне опасного развития событий — планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие", — заметил он, добавив, что "никакие заверения тут не помогут". Министр пояснил, что в ходе боевых действий российские военные не будут разбираться, "оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет". "Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", — заключил он. Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.

https://ria.ru/20230711/istrebiteli-1883626452.html

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россия, сша, украина, сергей лавров, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, нато, f-16