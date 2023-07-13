Лавров назвал планы США дать Киеву F-16 примером опасного развития событий
Глава МИД Лавров назвал планы США дать Киеву F-16 примером очень опасного развития событий
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, что чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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"Неоднократно высказывались по данной теме. Я бы даже сказал, что она исчерпала себя, если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера, которые порождаются агрессивной антироссийской политикой", — сказал министр в интервью изданию "Лента.ру", отвечая на вопрос о применении Россией ядерного оружия.
Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине. "Вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями", — указал Лавров.
"Лишь один пример крайне опасного развития событий — планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие", — заметил он, добавив, что "никакие заверения тут не помогут".
Министр пояснил, что в ходе боевых действий российские военные не будут разбираться, "оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет". "Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", — заключил он.
Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.