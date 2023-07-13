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ЕС станет заложником Киева, заявил российский дипломат - РИА Новости, 13.07.2023
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15:14 13.07.2023 (обновлено: 15:24 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/evrosoyuz-1883989674.html
ЕС станет заложником Киева, заявил российский дипломат
ЕС станет заложником Киева, заявил российский дипломат - РИА Новости, 13.07.2023
ЕС станет заложником Киева, заявил российский дипломат
Обещание Украине членства в НАТО не укрепит безопасность ЕС, союзу скорее придется повышать безопасность Киева в ущерб собственной, заявил РИА Новости и. о... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:14
2023-07-13T15:24
в мире
киев
россия
евросоюз
нато
украина
йенс столтенберг
владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Обещание Украине членства в НАТО не укрепит безопасность ЕС, союзу скорее придется повышать безопасность Киева в ущерб собственной, заявил РИА Новости и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.Накануне в Вильнюсе завершился саммит стран НАТО. Несмотря на громкие заявления о том, что Украина "близка к НАТО как никогда", какого-либо графика вступления в альянс Киев так и не получил. Блок ограничился обещаниями о том, что приглашение в НАТО последует, когда все союзники согласятся с этим, а Киев выполнит необходимые условия."Обещания Украине членства в НАТО никоим образом не укрепят безопасность пространства ЕС. Более того, Евросоюз становится заложником Киева, который, почувствовав себя одной ногой в НАТО и одновременно являясь кандидатом на вступление в ЕС, сможет диктовать есовцам, как им повышать безопасность Украины в ущерб собственной", - сказал Логвинов.По его словам, в этот сценарий вписываются и "разговоры о неких есовских гарантиях Киеву". "Евросоюз собственноручно втягивает себя в авантюру без права влиять на ее исход", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.Генсек организации Йенс Столтенберг также заявил, что для Украины "сейчас самое важное - сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230712/garantii-1883795004.html
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в мире, киев, россия, евросоюз, нато, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Киев, Россия, Евросоюз, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
ЕС станет заложником Киева, заявил российский дипломат

И.о. постпреда России Логвинов: ЕС придется повышать безопасность Киева в ущерб своей

© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕСИсполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕС
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Обещание Украине членства в НАТО не укрепит безопасность ЕС, союзу скорее придется повышать безопасность Киева в ущерб собственной, заявил РИА Новости и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Накануне в Вильнюсе завершился саммит стран НАТО. Несмотря на громкие заявления о том, что Украина "близка к НАТО как никогда", какого-либо графика вступления в альянс Киев так и не получил. Блок ограничился обещаниями о том, что приглашение в НАТО последует, когда все союзники согласятся с этим, а Киев выполнит необходимые условия.
Здание администрации президента Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В офисе Зеленского надеются на подписание гарантий безопасности в 2024 году
12 июля, 16:50
"Обещания Украине членства в НАТО никоим образом не укрепят безопасность пространства ЕС. Более того, Евросоюз становится заложником Киева, который, почувствовав себя одной ногой в НАТО и одновременно являясь кандидатом на вступление в ЕС, сможет диктовать есовцам, как им повышать безопасность Украины в ущерб собственной", - сказал Логвинов.
По его словам, в этот сценарий вписываются и "разговоры о неких есовских гарантиях Киеву". "Евросоюз собственноручно втягивает себя в авантюру без права влиять на ее исход", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Генсек организации Йенс Столтенберг также заявил, что для Украины "сейчас самое важное - сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
ЕС намерен в будущем отправить на Украину военных инструкторов, пишут СМИ
Вчера, 11:03
 
В миреКиевРоссияЕвросоюзНАТОУкраинаЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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