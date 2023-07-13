https://ria.ru/20230713/evrosoyuz-1883989674.html

ЕС станет заложником Киева, заявил российский дипломат

ЕС станет заложником Киева, заявил российский дипломат - РИА Новости, 13.07.2023

ЕС станет заложником Киева, заявил российский дипломат

Обещание Украине членства в НАТО не укрепит безопасность ЕС, союзу скорее придется повышать безопасность Киева в ущерб собственной, заявил РИА Новости и. о... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:14

2023-07-13T15:14

2023-07-13T15:24

в мире

киев

россия

евросоюз

нато

украина

йенс столтенберг

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856282375_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_cdd20eaf7d2eed393a600c3594f985bd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Обещание Украине членства в НАТО не укрепит безопасность ЕС, союзу скорее придется повышать безопасность Киева в ущерб собственной, заявил РИА Новости и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.Накануне в Вильнюсе завершился саммит стран НАТО. Несмотря на громкие заявления о том, что Украина "близка к НАТО как никогда", какого-либо графика вступления в альянс Киев так и не получил. Блок ограничился обещаниями о том, что приглашение в НАТО последует, когда все союзники согласятся с этим, а Киев выполнит необходимые условия."Обещания Украине членства в НАТО никоим образом не укрепят безопасность пространства ЕС. Более того, Евросоюз становится заложником Киева, который, почувствовав себя одной ногой в НАТО и одновременно являясь кандидатом на вступление в ЕС, сможет диктовать есовцам, как им повышать безопасность Украины в ущерб собственной", - сказал Логвинов.По его словам, в этот сценарий вписываются и "разговоры о неких есовских гарантиях Киеву". "Евросоюз собственноручно втягивает себя в авантюру без права влиять на ее исход", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.Генсек организации Йенс Столтенберг также заявил, что для Украины "сейчас самое важное - сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230712/garantii-1883795004.html

https://ria.ru/20230713/instruktora-1883912466.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, евросоюз, нато, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, дмитрий песков