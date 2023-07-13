ЕС станет заложником Киева, заявил российский дипломат
И.о. постпреда России Логвинов: ЕС придется повышать безопасность Киева в ущерб своей
© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕСИсполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕС
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Обещание Украине членства в НАТО не укрепит безопасность ЕС, союзу скорее придется повышать безопасность Киева в ущерб собственной, заявил РИА Новости и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Накануне в Вильнюсе завершился саммит стран НАТО. Несмотря на громкие заявления о том, что Украина "близка к НАТО как никогда", какого-либо графика вступления в альянс Киев так и не получил. Блок ограничился обещаниями о том, что приглашение в НАТО последует, когда все союзники согласятся с этим, а Киев выполнит необходимые условия.
"Обещания Украине членства в НАТО никоим образом не укрепят безопасность пространства ЕС. Более того, Евросоюз становится заложником Киева, который, почувствовав себя одной ногой в НАТО и одновременно являясь кандидатом на вступление в ЕС, сможет диктовать есовцам, как им повышать безопасность Украины в ущерб собственной", - сказал Логвинов.
По его словам, в этот сценарий вписываются и "разговоры о неких есовских гарантиях Киеву". "Евросоюз собственноручно втягивает себя в авантюру без права влиять на ее исход", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Генсек организации Йенс Столтенберг также заявил, что для Украины "сейчас самое важное - сохраниться как суверенное государство в Европе, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.