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В представительстве России при ЕС констатировали слияние союза с НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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15:16 13.07.2023 (обновлено: 15:18 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/es-1883990348.html
В представительстве России при ЕС констатировали слияние союза с НАТО
В представительстве России при ЕС констатировали слияние союза с НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
В представительстве России при ЕС констатировали слияние союза с НАТО
Евросоюз перестал говорить о своей стратегической автономии, идет его слияние с военным блоком НАТО на условиях альянса, сказал РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:16
2023-07-13T15:18
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
нато
шарль мишель
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Евросоюз перестал говорить о своей стратегической автономии, идет его слияние с военным блоком НАТО на условиях альянса, сказал РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. "Никто здесь уже не говорит о необходимости достижения собственной стратегической автономии. Поэтому, да, в сфере обеспечения безопасности Евросоюза как организации можно говорить о переходе от его взаимодействия с НАТО к слиянию с альянсом, причем на условиях последнего", - сказал и.о. постпреда. Он комментировал итоги завершившегося в среду саммита НАТО, на который были приглашены, в том числе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Кроме того, в преддверии саммита генсек НАТО Йенс Столтеберг объявил, что Турция согласилась разблокировать вопрос членства НАТО в Швеции после того, как Швеция, как член Евросоюза, пообещала способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. По словам российского дипломата, еще недавно такая постановка вопроса не представлялась возможной, учитывая, что ЕС как экономическое интеграционное объединение и военно-политический блок НАТО каждый "жили своей жизнью". "И для Евросоюза это было, безусловно, преимуществом, давало ему возможность полностью сконцентрироваться на повышении социально-экономического благосостояния населения при том, что вопросы обеспечения безопасности государств Европы по умолчанию входили в компетенцию НАТО", - сказал собеседник агентства. В этой связи, как отметил Логвинов, сложно ответить на вопрос, зачем ЕС сознательно нарушает подобное распределение труда, причем по большому счету в ущерб достижениям евроинтеграции. "Кто-то может возразить, что чем дальше, тем все больше европейских стран становятся членами обеих организаций. Однако дело не только в подчинении Евросоюза структурам альянса, следовании натовским планам, но и по сути готовности есовского Брюсселя жертвовать внешнеполитическим суверенитетом. Ведь ни для кого не секрет, что заправляют в НАТО англосаксы, которые теперь вправе распоряжаться ресурсами Евросоюза", - сказал высокопоставленный российский дипломат. По его мнению, с этим же связан и взятый ЕС курс на милитаризацию своей экономики, который, скорее всего, был навязан извне.
https://ria.ru/20230702/tsena-1881708488.html
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в мире, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, шарль мишель, еврокомиссия
В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Шарль Мишель, Еврокомиссия
В представительстве России при ЕС констатировали слияние союза с НАТО

В представительстве России при ЕС констатировали слияние союза с НАТО на условиях альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Евросоюз перестал говорить о своей стратегической автономии, идет его слияние с военным блоком НАТО на условиях альянса, сказал РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
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"Никто здесь уже не говорит о необходимости достижения собственной стратегической автономии. Поэтому, да, в сфере обеспечения безопасности Евросоюза как организации можно говорить о переходе от его взаимодействия с НАТО к слиянию с альянсом, причем на условиях последнего", - сказал и.о. постпреда.
Он комментировал итоги завершившегося в среду саммита НАТО, на который были приглашены, в том числе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Кроме того, в преддверии саммита генсек НАТО Йенс Столтеберг объявил, что Турция согласилась разблокировать вопрос членства НАТО в Швеции после того, как Швеция, как член Евросоюза, пообещала способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС.
По словам российского дипломата, еще недавно такая постановка вопроса не представлялась возможной, учитывая, что ЕС как экономическое интеграционное объединение и военно-политический блок НАТО каждый "жили своей жизнью".
"И для Евросоюза это было, безусловно, преимуществом, давало ему возможность полностью сконцентрироваться на повышении социально-экономического благосостояния населения при том, что вопросы обеспечения безопасности государств Европы по умолчанию входили в компетенцию НАТО", - сказал собеседник агентства.
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В этой связи, как отметил Логвинов, сложно ответить на вопрос, зачем ЕС сознательно нарушает подобное распределение труда, причем по большому счету в ущерб достижениям евроинтеграции.
"Кто-то может возразить, что чем дальше, тем все больше европейских стран становятся членами обеих организаций. Однако дело не только в подчинении Евросоюза структурам альянса, следовании натовским планам, но и по сути готовности есовского Брюсселя жертвовать внешнеполитическим суверенитетом. Ведь ни для кого не секрет, что заправляют в НАТО англосаксы, которые теперь вправе распоряжаться ресурсами Евросоюза", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
По его мнению, с этим же связан и взятый ЕС курс на милитаризацию своей экономики, который, скорее всего, был навязан извне.
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