В представительстве России при ЕС констатировали слияние союза с НАТО
В представительстве России при ЕС констатировали слияние союза с НАТО на условиях альянса
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Евросоюз перестал говорить о своей стратегической автономии, идет его слияние с военным блоком НАТО на условиях альянса, сказал РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
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"Никто здесь уже не говорит о необходимости достижения собственной стратегической автономии. Поэтому, да, в сфере обеспечения безопасности Евросоюза как организации можно говорить о переходе от его взаимодействия с НАТО к слиянию с альянсом, причем на условиях последнего", - сказал и.о. постпреда.
Он комментировал итоги завершившегося в среду саммита НАТО, на который были приглашены, в том числе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Кроме того, в преддверии саммита генсек НАТО Йенс Столтеберг объявил, что Турция согласилась разблокировать вопрос членства НАТО в Швеции после того, как Швеция, как член Евросоюза, пообещала способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС.
По словам российского дипломата, еще недавно такая постановка вопроса не представлялась возможной, учитывая, что ЕС как экономическое интеграционное объединение и военно-политический блок НАТО каждый "жили своей жизнью".
"И для Евросоюза это было, безусловно, преимуществом, давало ему возможность полностью сконцентрироваться на повышении социально-экономического благосостояния населения при том, что вопросы обеспечения безопасности государств Европы по умолчанию входили в компетенцию НАТО", - сказал собеседник агентства.
В этой связи, как отметил Логвинов, сложно ответить на вопрос, зачем ЕС сознательно нарушает подобное распределение труда, причем по большому счету в ущерб достижениям евроинтеграции.
"Кто-то может возразить, что чем дальше, тем все больше европейских стран становятся членами обеих организаций. Однако дело не только в подчинении Евросоюза структурам альянса, следовании натовским планам, но и по сути готовности есовского Брюсселя жертвовать внешнеполитическим суверенитетом. Ведь ни для кого не секрет, что заправляют в НАТО англосаксы, которые теперь вправе распоряжаться ресурсами Евросоюза", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
По его мнению, с этим же связан и взятый ЕС курс на милитаризацию своей экономики, который, скорее всего, был навязан извне.