https://ria.ru/20230713/enterovirus-1883881329.html

Роспотребнадзор назвал энтеровирус причиной отравления детей в Приамурье

Роспотребнадзор назвал энтеровирус причиной отравления детей в Приамурье - РИА Новости, 13.07.2023

Роспотребнадзор назвал энтеровирус причиной отравления детей в Приамурье

Причиной отравления 17 воспитанников детского сада "Золотая рыбка" в Прогрессе стала энтеровирусная инфекция, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T06:28

2023-07-13T06:28

2023-07-13T06:28

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Причиной отравления 17 воспитанников детского сада "Золотая рыбка" в Прогрессе стала энтеровирусная инфекция, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области. Эпидемиологическое расследование специалисты начали 10 июля после получения информации о заболеваемости детей энтеровирусной инфекцией в детском саду "Золотая рыбка". Отравились 17 человек. По данным областной прокуратуры, состояние детей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно. "Причиной формирования очага с групповой заболеваемостью явился занос инфекции в учреждение ребенком, формальный подход к проведению "утренних фильтров" и несоблюдения требований санитарного законодательства в части нарушения режимов мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы, дезинфекции. А также несвоевременное информирование управления о регистрации инфекционной заболеваемости в дошкольном учреждении", - говорится в сообщении. Решением Райчихинского городского суда работу детсада приостановили на 60 суток. Судебные приставы опечатали здание. Деятельность дошкольного учреждения, а также муниципальных властей, отвечающих за образовательный процесс, проверит амурская прокуратура. Следственное управление СК по Амурской области также проводит доследственную проверку.

https://ria.ru/20230712/otravlenie-1883666220.html

амурская область

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амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия