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Роспотребнадзор назвал энтеровирус причиной отравления детей в Приамурье - РИА Новости, 13.07.2023
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06:28 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/enterovirus-1883881329.html
Роспотребнадзор назвал энтеровирус причиной отравления детей в Приамурье
Роспотребнадзор назвал энтеровирус причиной отравления детей в Приамурье - РИА Новости, 13.07.2023
Роспотребнадзор назвал энтеровирус причиной отравления детей в Приамурье
Причиной отравления 17 воспитанников детского сада "Золотая рыбка" в Прогрессе стала энтеровирусная инфекция, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T06:28
2023-07-13T06:28
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Причиной отравления 17 воспитанников детского сада "Золотая рыбка" в Прогрессе стала энтеровирусная инфекция, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области. Эпидемиологическое расследование специалисты начали 10 июля после получения информации о заболеваемости детей энтеровирусной инфекцией в детском саду "Золотая рыбка". Отравились 17 человек. По данным областной прокуратуры, состояние детей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно. "Причиной формирования очага с групповой заболеваемостью явился занос инфекции в учреждение ребенком, формальный подход к проведению "утренних фильтров" и несоблюдения требований санитарного законодательства в части нарушения режимов мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы, дезинфекции. А также несвоевременное информирование управления о регистрации инфекционной заболеваемости в дошкольном учреждении", - говорится в сообщении. Решением Райчихинского городского суда работу детсада приостановили на 60 суток. Судебные приставы опечатали здание. Деятельность дошкольного учреждения, а также муниципальных властей, отвечающих за образовательный процесс, проверит амурская прокуратура. Следственное управление СК по Амурской области также проводит доследственную проверку.
https://ria.ru/20230712/otravlenie-1883666220.html
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амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор назвал энтеровирус причиной отравления детей в Приамурье

Роспотребнадзор: причиной отравления 17 детсадовцев в Приамурье стал энтеровирус

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Причиной отравления 17 воспитанников детского сада "Золотая рыбка" в Прогрессе стала энтеровирусная инфекция, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.
Эпидемиологическое расследование специалисты начали 10 июля после получения информации о заболеваемости детей энтеровирусной инфекцией в детском саду "Золотая рыбка". Отравились 17 человек. По данным областной прокуратуры, состояние детей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.
"Причиной формирования очага с групповой заболеваемостью явился занос инфекции в учреждение ребенком, формальный подход к проведению "утренних фильтров" и несоблюдения требований санитарного законодательства в части нарушения режимов мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы, дезинфекции. А также несвоевременное информирование управления о регистрации инфекционной заболеваемости в дошкольном учреждении", - говорится в сообщении.
Решением Райчихинского городского суда работу детсада приостановили на 60 суток. Судебные приставы опечатали здание. Деятельность дошкольного учреждения, а также муниципальных властей, отвечающих за образовательный процесс, проверит амурская прокуратура. Следственное управление СК по Амурской области также проводит доследственную проверку.
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Амурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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