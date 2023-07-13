https://ria.ru/20230713/ege-1884073952.html
В Дагестане стобалльникам по ЕГЭ вручили сертификаты на сто тысяч рублей
В Дагестане стобалльникам по ЕГЭ вручили сертификаты на сто тысяч рублей - РИА Новости, 13.07.2023
В Дагестане стобалльникам по ЕГЭ вручили сертификаты на сто тысяч рублей
Около 30 выпускников школ в Дагестане, набравшие в нынешнем году 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получили сертификаты на 100 тысяч рублей,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:07
2023-07-13T20:07
2023-07-13T20:45
общество
табасаранский район
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 13 июл - РИА Новости. Около 30 выпускников школ в Дагестане, набравшие в нынешнем году 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получили сертификаты на 100 тысяч рублей, сообщили в четверг в пресс-службе главы республики. "Глава Дагестана (Сергей Меликов) вручил сертификаты на 100 тысяч рублей стобалльникам по ЕГЭ. … 29 выпускников дагестанских школ набрали в этом году 100 баллов по ЕГЭ", – говорится в сообщении. Выпускница сельской школы из Табасаранского района Дагестана Гаваханум Магомедова получила 100 баллов сразу по двум предметам: русскому языку и биологии. "Денежные сертификаты получили также призеры олимпиад и их наставники", – добавили в пресс-службе руководителя региона. Премия для отличившихся школьников была учреждена в Дагестане в 2021 году.
https://ria.ru/20230710/ege-1883358345.html
https://ria.ru/20230707/opros-1882824588.html
табасаранский район
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общество, табасаранский район, сергей меликов
Общество, Табасаранский район, Сергей Меликов
В Дагестане стобалльникам по ЕГЭ вручили сертификаты на сто тысяч рублей
В Дагестане около 30 стобалльников по ЕГЭ получили сертификаты на сто тысяч рублей