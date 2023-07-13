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Студенты из Петербурга придумали дрон с быстрой заменой комплектующих - РИА Новости, 13.07.2023
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03:41 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/dron-1883875564.html
Студенты из Петербурга придумали дрон с быстрой заменой комплектующих
Студенты из Петербурга придумали дрон с быстрой заменой комплектующих - РИА Новости, 13.07.2023
Студенты из Петербурга придумали дрон с быстрой заменой комплектующих
Студенты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения придумали уникальный дрон, который позволяет оперативно заменить РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T03:41
2023-07-13T03:41
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Студенты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения придумали уникальный дрон, который позволяет оперативно заменить одни комплектующие на другие, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Работа над дроном велась в рамках акселерационной программы федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". "Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали универсальный дрон, к которому можно будет подсоединять различные модули в зависимости от задач, которые перед ним стоят", - сообщили в НТИ. К нему можно будет присоединить различные модули и подсистемы, как на универсальной плате внутри, так и в разъёмы на корпусе снаружи. Это могут быть, например, разные виды камер, прожекторы для ночного поиска, динамики для оповещения. Дрон может управляться как с пульта управления, так и с переносного терминала или ноутбука. Такая платформа дает возможность при минимальных изменениях технического процесса создавать разные категории дронов. Беспилотник можно использовать как самостоятельную единицу и как систему из группы других дронов, выполняющих необходимые задачи по поиску, сканированию местности, патрулированию заданной области, сопровождения. "Уникальность дрона заключается в его специальной платформе для установки комплектующих и их быстрой замены. Это упростит производство и ремонт дрона, в отличие от большинства других беспилотников, где все завязано на одной плате и которым нужен специализированный сервис в случае поломки", - объяснили в НТИ.
https://ria.ru/20230713/pribor-1883875065.html
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санкт-петербург
Санкт-Петербург
Студенты из Петербурга придумали дрон с быстрой заменой комплектующих

Студенты из Петербурга придумали дрон, который позволяет оперативно заменить комплектующие

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУправление дроном
Управление дроном - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Студенты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения придумали уникальный дрон, который позволяет оперативно заменить одни комплектующие на другие, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Работа над дроном велась в рамках акселерационной программы федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".
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"Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали универсальный дрон, к которому можно будет подсоединять различные модули в зависимости от задач, которые перед ним стоят", - сообщили в НТИ.
К нему можно будет присоединить различные модули и подсистемы, как на универсальной плате внутри, так и в разъёмы на корпусе снаружи. Это могут быть, например, разные виды камер, прожекторы для ночного поиска, динамики для оповещения. Дрон может управляться как с пульта управления, так и с переносного терминала или ноутбука.
Такая платформа дает возможность при минимальных изменениях технического процесса создавать разные категории дронов. Беспилотник можно использовать как самостоятельную единицу и как систему из группы других дронов, выполняющих необходимые задачи по поиску, сканированию местности, патрулированию заданной области, сопровождения.
"Уникальность дрона заключается в его специальной платформе для установки комплектующих и их быстрой замены. Это упростит производство и ремонт дрона, в отличие от большинства других беспилотников, где все завязано на одной плате и которым нужен специализированный сервис в случае поломки", - объяснили в НТИ.
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