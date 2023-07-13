https://ria.ru/20230713/dron-1883875564.html

Студенты из Петербурга придумали дрон с быстрой заменой комплектующих

Студенты из Петербурга придумали дрон с быстрой заменой комплектующих - РИА Новости, 13.07.2023

Студенты из Петербурга придумали дрон с быстрой заменой комплектующих

Студенты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения придумали уникальный дрон, который позволяет оперативно заменить РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T03:41

2023-07-13T03:41

2023-07-13T03:41

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883267613_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_ac4117172b05bee2ebddd566edbe9e38.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Студенты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения придумали уникальный дрон, который позволяет оперативно заменить одни комплектующие на другие, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Работа над дроном велась в рамках акселерационной программы федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". "Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали универсальный дрон, к которому можно будет подсоединять различные модули в зависимости от задач, которые перед ним стоят", - сообщили в НТИ. К нему можно будет присоединить различные модули и подсистемы, как на универсальной плате внутри, так и в разъёмы на корпусе снаружи. Это могут быть, например, разные виды камер, прожекторы для ночного поиска, динамики для оповещения. Дрон может управляться как с пульта управления, так и с переносного терминала или ноутбука. Такая платформа дает возможность при минимальных изменениях технического процесса создавать разные категории дронов. Беспилотник можно использовать как самостоятельную единицу и как систему из группы других дронов, выполняющих необходимые задачи по поиску, сканированию местности, патрулированию заданной области, сопровождения. "Уникальность дрона заключается в его специальной платформе для установки комплектующих и их быстрой замены. Это упростит производство и ремонт дрона, в отличие от большинства других беспилотников, где все завязано на одной плате и которым нужен специализированный сервис в случае поломки", - объяснили в НТИ.

https://ria.ru/20230713/pribor-1883875065.html

https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург