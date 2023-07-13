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В Финляндии сделали дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 13.07.2023
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12:28 13.07.2023 (обновлено: 15:58 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/derzost-1883942784.html
В Финляндии сделали дерзкое заявление в адрес России
В Финляндии сделали дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 13.07.2023
В Финляндии сделали дерзкое заявление в адрес России
Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений, сообщило MTV3 со ссылкой на слова дипломата Яакко Илониеми. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:28
2023-07-13T15:58
в мире
финляндия
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений, сообщило MTV3 со ссылкой на слова дипломата Яакко Илониеми.&quot;Нынешние отношения — в худшем состоянии за последние десятилетия, это ясно. Это результат действий России, мы к этому не стремились&quot;, — утверждает политик.Он считает, что нынешняя напряженная ситуация между странами сильно ударит по экономике Финляндии.&quot;Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России&quot;, — добавил Илониеми.Шестого июля российский МИД объявил персонами нон грата девять финских дипломатов и отозвал согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230709/finlyandiya-1883085146.html
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
В Финляндии сделали дерзкое заявление в адрес России

Дипломат Илониеми: Финляндия восстановит отношения с Россией после политических изменений

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений, сообщило MTV3 со ссылкой на слова дипломата Яакко Илониеми.
«

"Нынешние отношения — в худшем состоянии за последние десятилетия, это ясно. Это результат действий России, мы к этому не стремились", — утверждает политик.

Он считает, что нынешняя напряженная ситуация между странами сильно ударит по экономике Финляндии.
«

"Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России", — добавил Илониеми.

Шестого июля российский МИД объявил персонами нон грата девять финских дипломатов и отозвал согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Город Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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