https://ria.ru/20230713/derzost-1883942784.html

В Финляндии сделали дерзкое заявление в адрес России

В Финляндии сделали дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 13.07.2023

В Финляндии сделали дерзкое заявление в адрес России

Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений, сообщило MTV3 со ссылкой на слова дипломата Яакко Илониеми. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:28

2023-07-13T12:28

2023-07-13T15:58

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений, сообщило MTV3 со ссылкой на слова дипломата Яакко Илониеми."Нынешние отношения — в худшем состоянии за последние десятилетия, это ясно. Это результат действий России, мы к этому не стремились", — утверждает политик.Он считает, что нынешняя напряженная ситуация между странами сильно ударит по экономике Финляндии."Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России", — добавил Илониеми.Шестого июля российский МИД объявил персонами нон грата девять финских дипломатов и отозвал согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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