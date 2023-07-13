https://ria.ru/20230713/dementev-fest-1884030965.html
"Дементьев-фест" пройдет в Твери 15-16 июля
"Дементьев-фест" пройдет в Твери 15-16 июля - РИА Новости, 13.07.2023
"Дементьев-фест" пройдет в Твери 15-16 июля
Фестиваль "Дементьев-фест", посвященный памяти почетного гражданина Твери и Тверской области, лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:12
2023-07-13T17:12
2023-07-13T17:12
тверская область
тверь
лариса долина
игорь руденя
андрей дементьев
тверская область
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ТВЕРЬ, 13 июл – РИА Новости. Фестиваль "Дементьев-фест", посвященный памяти почетного гражданина Твери и Тверской области, лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева, состоится в Твери 15-16 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Андрей Дементьев всю жизнь был искренне предан тверской земле. Ежегодно в свой день рождения он с огромной любовью к малой родине дарил землякам настоящий праздник, который неизменно становился ярким, знаменательным событием в культурной жизни Верхневолжья и всей России. Фестиваль "Дементьев-фест" достойно продолжает эту традицию", – приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени. Во время фестиваля будут подведены итоги VII Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зеленый листок", пройдут мастер-классы от современных поэтов, критиков и прозаиков. В свое время Дементьевым была заложена традиция проведения в Твери Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зеленый листок". Лучшие молодые поэты будут удостоены бронзовой статуэтки и денежных премий. Гостей и жителей города 16 июля в 13:00 ждет праздничная литературная программа "А я без Волги просто не могу". У памятника Дементьеву соберутся поклонники его творчества, чтобы вновь услышать любимые строки и поделиться своими воспоминаниями о встречах с поэтом. Приветствовать гостей будет художественный руководитель дома поэзии в Твери, заслуженный деятель искусств РФ Анна Пугач-Дементьева. Здесь же состоится торжественная церемония гашения почтовой открытки, посвященной 95-летию со дня рождения поэта. Завершится праздник в 17:00 на Театральной площади Твери большим концертом с участием народных артистов России Ларисы Долиной и Олега Погудина, певца и композитора Николая Рябухи, участниц шоу "Голос" Александры Воробьевой и Валентины Бирюковой. Также зрители увидят выступления хора Сретенского монастыря, групп "Кватро" и "Республика". Ведущими концерта станут народная артистка РСФСР Анна Шатилова и актер театра и кино, заслуженный артист России Максим Аверин. Андрей Дементьев – известный поэт второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи. Имя Дементьева занесено в Золотую книгу Твери. В честь знаменитого земляка названа улица в центре города, где расположен единственный в России дом поэзии, который был создан Дементьевым и носит его имя. В этом году дом поэзии отмечает свое 10-летие, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230117/turkalendar-1845554245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, лариса долина, игорь руденя, андрей дементьев, тверская область
Тверская область, Тверь, Лариса Долина, Игорь Руденя, Андрей Дементьев, Тверская область
ТВЕРЬ, 13 июл – РИА Новости. Фестиваль "Дементьев-фест", посвященный памяти почетного гражданина Твери и Тверской области, лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева, состоится в Твери 15-16 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Андрей Дементьев всю жизнь был искренне предан тверской земле. Ежегодно в свой день рождения он с огромной любовью к малой родине дарил землякам настоящий праздник, который неизменно становился ярким, знаменательным событием в культурной жизни Верхневолжья и всей России
. Фестиваль "Дементьев-фест" достойно продолжает эту традицию", – приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени
.
Во время фестиваля будут подведены итоги VII Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зеленый листок", пройдут мастер-классы от современных поэтов, критиков и прозаиков. В свое время Дементьевым была заложена традиция проведения в Твери Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зеленый листок". Лучшие молодые поэты будут удостоены бронзовой статуэтки и денежных премий.
Гостей и жителей города 16 июля в 13:00 ждет праздничная литературная программа "А я без Волги просто не могу". У памятника Дементьеву соберутся поклонники его творчества, чтобы вновь услышать любимые строки и поделиться своими воспоминаниями о встречах с поэтом. Приветствовать гостей будет художественный руководитель дома поэзии в Твери, заслуженный деятель искусств РФ Анна Пугач-Дементьева. Здесь же состоится торжественная церемония гашения почтовой открытки, посвященной 95-летию со дня рождения поэта.
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Завершится праздник в 17:00 на Театральной площади Твери большим концертом с участием народных артистов России Ларисы Долиной
и Олега Погудина
, певца и композитора Николая Рябухи, участниц шоу "Голос
" Александры Воробьевой и Валентины Бирюковой. Также зрители увидят выступления хора Сретенского монастыря
, групп "Кватро" и "Республика". Ведущими концерта станут народная артистка РСФСР
Анна Шатилова и актер театра и кино, заслуженный артист России Максим Аверин
.
Андрей Дементьев – известный поэт второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи. Имя Дементьева занесено в Золотую книгу Твери. В честь знаменитого земляка названа улица в центре города, где расположен единственный в России дом поэзии, который был создан Дементьевым и носит его имя. В этом году дом поэзии отмечает свое 10-летие, пояснили в пресс-службе.