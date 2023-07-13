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В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру - РИА Новости, 13.07.2023
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20:31 13.07.2023 (обновлено: 21:09 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/dagestan-1884076519.html
В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру
В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру - РИА Новости, 13.07.2023
В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру
Проживающая в Дагестане ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина, просившая улучшить ее жилищные условия, получила новую квартиру, сообщил глава... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:31
2023-07-13T21:09
хорошие новости
общество
махачкала
сергей меликов
сахалин
жилье
хорошие новости
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МАХАЧКАЛА, 13 июл — РИА Новости. Проживающая в Дагестане ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина, просившая улучшить ее жилищные условия, получила новую квартиру, сообщил глава республики Сергей Меликов. "У меня сегодня была очень теплая встреча с замечательной женщиной, ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Георгиевной Овериной. Повод был более чем приятный — от лица руководства республики передал ей ключи от новой квартиры! На параде ко Дню Победы фронтовичка попросила меня помочь с улучшением жилищных условий. И вот уже сегодня Валентина Георгиевна поехала смотреть новую квартиру", — написал он в своем Telegram-канале. Меликов отметил, что квартира просторная, с ремонтом, находится в новом доме в центре Махачкалы. Валентина Оверина попала на фронт в день своего рождения, будучи совсем еще юной девушкой. Работала медсестрой в госпитале на севере Сахалина. После войны она осталась в медицине, трудилась в больнице на юге Сахалина, там же вышла замуж. В 1985 году с семьей переехала в Махачкалу, многие годы работала в местной поликлинике.
https://ria.ru/20230626/seti-1880530115.html
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общество, махачкала, сергей меликов, сахалин, жилье, хорошие новости
Хорошие новости, Общество, Махачкала, Сергей Меликов, Сахалин, Жилье, Хорошие новости
В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру

В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны Валентине Овериной подарили квартиру

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны Семена Исааковича Канторы
Орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны Семена Исааковича Канторы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны Семена Исааковича Канторы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 июл — РИА Новости. Проживающая в Дагестане ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина, просившая улучшить ее жилищные условия, получила новую квартиру, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"У меня сегодня была очень теплая встреча с замечательной женщиной, ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Георгиевной Овериной. Повод был более чем приятный — от лица руководства республики передал ей ключи от новой квартиры! На параде ко Дню Победы фронтовичка попросила меня помочь с улучшением жилищных условий. И вот уже сегодня Валентина Георгиевна поехала смотреть новую квартиру", — написал он в своем Telegram-канале.
Меликов отметил, что квартира просторная, с ремонтом, находится в новом доме в центре Махачкалы.
Валентина Оверина попала на фронт в день своего рождения, будучи совсем еще юной девушкой. Работала медсестрой в госпитале на севере Сахалина. После войны она осталась в медицине, трудилась в больнице на юге Сахалина, там же вышла замуж. В 1985 году с семьей переехала в Махачкалу, многие годы работала в местной поликлинике.
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