https://ria.ru/20230713/dagestan-1884076519.html

В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру

В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру - РИА Новости, 13.07.2023

В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру

Проживающая в Дагестане ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина, просившая улучшить ее жилищные условия, получила новую квартиру, сообщил глава... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:31

2023-07-13T20:31

2023-07-13T21:09

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МАХАЧКАЛА, 13 июл — РИА Новости. Проживающая в Дагестане ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина, просившая улучшить ее жилищные условия, получила новую квартиру, сообщил глава республики Сергей Меликов. "У меня сегодня была очень теплая встреча с замечательной женщиной, ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Георгиевной Овериной. Повод был более чем приятный — от лица руководства республики передал ей ключи от новой квартиры! На параде ко Дню Победы фронтовичка попросила меня помочь с улучшением жилищных условий. И вот уже сегодня Валентина Георгиевна поехала смотреть новую квартиру", — написал он в своем Telegram-канале. Меликов отметил, что квартира просторная, с ремонтом, находится в новом доме в центре Махачкалы. Валентина Оверина попала на фронт в день своего рождения, будучи совсем еще юной девушкой. Работала медсестрой в госпитале на севере Сахалина. После войны она осталась в медицине, трудилась в больнице на юге Сахалина, там же вышла замуж. В 1985 году с семьей переехала в Махачкалу, многие годы работала в местной поликлинике.

https://ria.ru/20230626/seti-1880530115.html

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общество, махачкала, сергей меликов, сахалин, жилье, хорошие новости