https://ria.ru/20230713/chubays-1884061028.html
Чубайс написал статью в журнале РАН как независимый исследователь из Глазго
Чубайс написал статью в журнале РАН как независимый исследователь из Глазго - РИА Новости, 13.07.2023
Чубайс написал статью в журнале РАН как независимый исследователь из Глазго
Экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс опубликовал научную статью в журнале РАН "Вопросы экономики" в качестве независимого исследователя из... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:41
2023-07-13T18:41
2023-07-13T20:25
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глазго
украина
анатолий чубайс
владимир путин
борис ельцин
российская академия наук
роснано
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс опубликовал научную статью в журнале РАН "Вопросы экономики" в качестве независимого исследователя из британского Глазго, следует из данных на сайте журнала. Статья вышла под заголовком "Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт". В разделе "об авторе" указывается, что Анатолий Чубайс — кандидат экономических наук, независимый исследователь из Глазго. "В статье отражены масштаб, глубина и продолжительность этого феномена, проанализированы представленные в научной литературе описания его причин и способов преодоления, предложено собственное понимание причин и реальных механизмов решения этой проблемы, сформулированы дополнения к исходной концепции рыночного реформирования, разработанной группой московских и ленинградских ученых во второй половине 1980-х годов", — гласит аннотация к статье. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
https://ria.ru/20230315/chubays-1858035792.html
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россия, глазго, украина, анатолий чубайс, владимир путин, борис ельцин, российская академия наук, роснано
Россия, Глазго, Украина, Анатолий Чубайс, Владимир Путин, Борис Ельцин, Российская академия наук, Роснано
Чубайс написал статью в журнале РАН как независимый исследователь из Глазго
Чубайс опубликовал статью в журнале РАН как независимый исследователь из Великобритании