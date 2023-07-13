https://ria.ru/20230713/chisekedi-1883996989.html
Источник: президент ДР Конго приедет в Санкт-Петербург на саммит
Источник: президент ДР Конго приедет в Санкт-Петербург на саммит - РИА Новости, 13.07.2023
Источник: президент ДР Конго приедет в Санкт-Петербург на саммит
Президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди возглавит делегацию страны на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:37
2023-07-13T15:37
2023-07-13T15:37
санкт-петербург
россия
африка
в мире
демократическая республика конго
феликс антуан чисекеди
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди возглавит делегацию страны на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации визита. "Президент лично", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, кто приедет на саммит. Второй саммит и Экономический форум Россия - Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230710/putin-1883220061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, африка, в мире, демократическая республика конго, феликс антуан чисекеди
Санкт-Петербург, Россия, Африка, В мире, Демократическая Республика Конго, Феликс Антуан Чисекеди
Источник: президент ДР Конго приедет в Санкт-Петербург на саммит
Президент ДР Конго Чисекеди возглавит делегацию на саммите Россия — Африка в Петербурге
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди возглавит делегацию страны на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации визита.
"Президент лично", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, кто приедет на саммит.
Второй саммит и Экономический форум Россия - Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Африка ждет от Путина "хороших сигналов" до саммита, заявил лидер Сенегала