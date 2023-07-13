https://ria.ru/20230713/chisekedi-1883996989.html

Источник: президент ДР Конго приедет в Санкт-Петербург на саммит

Источник: президент ДР Конго приедет в Санкт-Петербург на саммит - РИА Новости, 13.07.2023

Источник: президент ДР Конго приедет в Санкт-Петербург на саммит

Президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди возглавит делегацию страны на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:37

2023-07-13T15:37

2023-07-13T15:37

санкт-петербург

россия

африка

в мире

демократическая республика конго

феликс антуан чисекеди

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди возглавит делегацию страны на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации визита. "Президент лично", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, кто приедет на саммит. Второй саммит и Экономический форум Россия - Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230710/putin-1883220061.html

санкт-петербург

россия

африка

демократическая республика конго

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, россия, африка, в мире, демократическая республика конго, феликс антуан чисекеди