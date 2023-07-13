https://ria.ru/20230713/byudzhet-1884049658.html
Совфед на заседании 19 июля обсудит исполнение бюджета России за 2022 год
Совфед на заседании 19 июля обсудит исполнение бюджета России за 2022 год - РИА Новости, 13.07.2023
Совфед на заседании 19 июля обсудит исполнение бюджета России за 2022 год
Совфед на заседании 19 июля рассмотрит закон об исполнении бюджета РФ за 2022 год, говорится в повестке. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:52
2023-07-13T17:52
2023-07-13T18:33
антон силуанов
совет федерации рф
галина изотова
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Совфед на заседании 19 июля рассмотрит закон об исполнении бюджета РФ за 2022 год, говорится в повестке. Уточняется, что в обсуждении этого вопроса примут участие глава Минфина Антон Силуанов и исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.Госдума во вторник, 11 июля, приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2022 год.Закон, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 27,824 триллиона рублей (111,2% к объему доходов, установленному ранее законом о бюджете), по расходам - 31,119 триллиона рублей (131,3%).Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,295 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам 2022 года составил 9,7% ВВП.Исполнение национальных проектов по итогам 2022 года составило около 3,269 триллиона рублей, или 98,7% уточненной сводной бюджетной росписи. А объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года составил около 10,435 триллиона рублей, за год сократившись на 3,13 триллиона.Объем государственного долга РФ за прошлый год увеличился на 1,897 триллиона рублей - до 22,819 триллиона, при этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 21,2% до 17,7%, а внутреннего - увеличилась с 78,8% до 82,3%.
https://ria.ru/20230623/eksport-1880038551.html
https://ria.ru/20230712/defitsit-1883717784.html
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антон силуанов, совет федерации рф, галина изотова, госдума рф, экономика
Антон Силуанов, Совет Федерации РФ, Галина Изотова, Госдума РФ, Экономика
Совфед на заседании 19 июля обсудит исполнение бюджета России за 2022 год
Совфед на заседании 19 июля с участием Силуанова обсудит исполнение бюджета за 2022 год
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Совфед на заседании 19 июля рассмотрит закон об исполнении бюджета РФ за 2022 год, говорится в повестке
.
Уточняется, что в обсуждении этого вопроса примут участие глава Минфина Антон Силуанов
и исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова
.
Несырьевой неэнергетический экспорт принес в бюджет России 3,1 трлн рублей Госдума
во вторник, 11 июля, приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2022 год.
Закон, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 27,824 триллиона рублей (111,2% к объему доходов, установленному ранее законом о бюджете), по расходам - 31,119 триллиона рублей (131,3%).
Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,295 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам 2022 года составил 9,7% ВВП.
Исполнение национальных проектов по итогам 2022 года составило около 3,269 триллиона рублей, или 98,7% уточненной сводной бюджетной росписи. А объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года составил около 10,435 триллиона рублей, за год сократившись на 3,13 триллиона.
Объем государственного долга РФ за прошлый год увеличился на 1,897 триллиона рублей - до 22,819 триллиона, при этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 21,2% до 17,7%, а внутреннего - увеличилась с 78,8% до 82,3%.
Минфин допустил, что дефицит бюджета России отклонится от плана