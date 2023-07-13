Рейтинг@Mail.ru
Украина получила кассетные боеприпасы не только от США, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 13.07.2023 (обновлено: 23:05 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884084602.html
Украина получила кассетные боеприпасы не только от США, заявили в Пентагоне
Украина получила кассетные боеприпасы не только от США, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 13.07.2023
Украина получила кассетные боеприпасы не только от США, заявили в Пентагоне
Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:59
2023-07-13T23:05
министерство обороны сша
украина
сша
в мире
джо байден
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс.&quot;Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы. — Прим. ред.), переданные ранее третьими странами&quot;, — сообщил он журналистам.Симс также подчеркнул, что эти снаряды уже доставили на Украину.О передаче американских кассетных боеприпасов Киеву 7 июля объявил президент США Джо Байден.Этот вид вооружений не оснащен устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов из них могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае снаряды могут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали такое вооружение для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву Вооруженным силам России придется в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны сша, украина, сша, в мире, джо байден, вооруженные силы украины
Министерство обороны США, Украина, США, В мире, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Украина получила кассетные боеприпасы не только от США, заявили в Пентагоне

Представитель Пентагона Симс: Украина получила кассетные боеприпасы не только от США

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс.
«

"Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы. — Прим. ред.), переданные ранее третьими странами", — сообщил он журналистам.

Симс также подчеркнул, что эти снаряды уже доставили на Украину.
О передаче американских кассетных боеприпасов Киеву 7 июля объявил президент США Джо Байден.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине
Вчера, 16:06
Этот вид вооружений не оснащен устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов из них могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае снаряды могут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали такое вооружение для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву Вооруженным силам России придется в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Кассетные боеприпасы
7 июля, 21:38
 
Министерство обороны СШАУкраинаСШАВ миреДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала