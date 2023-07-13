Украина получила кассетные боеприпасы не только от США, заявили в Пентагоне
Представитель Пентагона Симс: Украина получила кассетные боеприпасы не только от США
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс.
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"Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы. — Прим. ред.), переданные ранее третьими странами", — сообщил он журналистам.
Симс также подчеркнул, что эти снаряды уже доставили на Украину.
О передаче американских кассетных боеприпасов Киеву 7 июля объявил президент США Джо Байден.
Этот вид вооружений не оснащен устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов из них могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае снаряды могут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали такое вооружение для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву Вооруженным силам России придется в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.