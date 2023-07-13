https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884084602.html

Украина получила кассетные боеприпасы не только от США, заявили в Пентагоне

Украина получила кассетные боеприпасы не только от США, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 13.07.2023

Украина получила кассетные боеприпасы не только от США, заявили в Пентагоне

Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T21:59

2023-07-13T21:59

2023-07-13T23:05

министерство обороны сша

украина

сша

в мире

джо байден

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс."Мы знаем, что там находились некоторые (кассетные боеприпасы. — Прим. ред.), переданные ранее третьими странами", — сообщил он журналистам.Симс также подчеркнул, что эти снаряды уже доставили на Украину.О передаче американских кассетных боеприпасов Киеву 7 июля объявил президент США Джо Байден.Этот вид вооружений не оснащен устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов из них могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае снаряды могут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали такое вооружение для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву Вооруженным силам России придется в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.

https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны сша, украина, сша, в мире, джо байден, вооруженные силы украины