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Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
12:03 13.07.2023 (обновлено: 15:06 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/arkhyz-1883988068.html
Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году
Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2023
Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии ожидает роста турпотока в 2023 году на 15 процентов, до около 2,3 миллиона туристов, и аналогичной динамики в РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:03
2023-07-13T15:06
туризм
новости - туризм
карачаево-черкесская республика (кчр)
архыз
туризм
отдых в россии
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АРХЫЗ, 12 июл - РИА Новости. Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии ожидает роста турпотока в 2023 году на 15 процентов, до около 2,3 миллиона туристов, и аналогичной динамики в 2024 году, заявил РИА Новости глава ведомства Расул Текеев. "Прогнозно мы ожидаем турпоток 2023 года плюс порядка 15 процентов относительно прошлого года, это будет более 2,2-2,3 миллиона туристов", – заявил он, отметив, что в прошлом году в республику приехали 1,9 миллиона человек. При этом наиболее популярна Карачаево-Черкесия среди туристов Ставрополья, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Текеев добавил, что ведомство фиксирует ежегодный прирост на 15 процентов, "и в 2024 году так же и планируем". При этом, по его словам, турпоток на курортах Архыза увеличивается еще более высокими темпами. Если в 2022 году его посетили более 860 тысяч туристов, то в этом году Минтуризма ожидает, что сюда приедут более одного миллиона человек. Причинами такого роста, по его словам, выступает ряд факторов, в том числе развитие инфраструктуры, сервисов, туристских услуг, средств размещения и объектов питания. "Ну и в то же время в связи с закрытием ряда направлений внутренний туризм все больше развивается", – полагает глава Минтуризма КЧР.
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новости - туризм, карачаево-черкесская республика (кчр), архыз, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Архыз, Туризм, отдых в России
Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году

Карачаево-Черкесия ожидает роста турпотока на 15 процентов

© Фото предоставлено курортом "Архыз"Канатная дорога на курорте Архыз
Канатная дорога на курорте Архыз
© Фото предоставлено курортом "Архыз"
Читать ria.ru в
АРХЫЗ, 12 июл - РИА Новости. Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии ожидает роста турпотока в 2023 году на 15 процентов, до около 2,3 миллиона туристов, и аналогичной динамики в 2024 году, заявил РИА Новости глава ведомства Расул Текеев.
"Прогнозно мы ожидаем турпоток 2023 года плюс порядка 15 процентов относительно прошлого года, это будет более 2,2-2,3 миллиона туристов", – заявил он, отметив, что в прошлом году в республику приехали 1,9 миллиона человек.
При этом наиболее популярна Карачаево-Черкесия среди туристов Ставрополья, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области.
Текеев добавил, что ведомство фиксирует ежегодный прирост на 15 процентов, "и в 2024 году так же и планируем". При этом, по его словам, турпоток на курортах Архыза увеличивается еще более высокими темпами. Если в 2022 году его посетили более 860 тысяч туристов, то в этом году Минтуризма ожидает, что сюда приедут более одного миллиона человек.
Причинами такого роста, по его словам, выступает ряд факторов, в том числе развитие инфраструктуры, сервисов, туристских услуг, средств размещения и объектов питания.
"Ну и в то же время в связи с закрытием ряда направлений внутренний туризм все больше развивается", – полагает глава Минтуризма КЧР.
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ТуризмНовости - ТуризмКарачаево-Черкесская республика (КЧР)АрхызТуризмотдых в России
 
 
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