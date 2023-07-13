https://ria.ru/20230713/arkhyz-1883988068.html

Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году

Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2023

Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году

Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии ожидает роста турпотока в 2023 году на 15 процентов, до около 2,3 миллиона туристов, и аналогичной динамики в РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:03

2023-07-13T12:03

2023-07-13T15:06

туризм

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АРХЫЗ, 12 июл - РИА Новости. Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии ожидает роста турпотока в 2023 году на 15 процентов, до около 2,3 миллиона туристов, и аналогичной динамики в 2024 году, заявил РИА Новости глава ведомства Расул Текеев. "Прогнозно мы ожидаем турпоток 2023 года плюс порядка 15 процентов относительно прошлого года, это будет более 2,2-2,3 миллиона туристов", – заявил он, отметив, что в прошлом году в республику приехали 1,9 миллиона человек. При этом наиболее популярна Карачаево-Черкесия среди туристов Ставрополья, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Текеев добавил, что ведомство фиксирует ежегодный прирост на 15 процентов, "и в 2024 году так же и планируем". При этом, по его словам, турпоток на курортах Архыза увеличивается еще более высокими темпами. Если в 2022 году его посетили более 860 тысяч туристов, то в этом году Минтуризма ожидает, что сюда приедут более одного миллиона человек. Причинами такого роста, по его словам, выступает ряд факторов, в том числе развитие инфраструктуры, сервисов, туристских услуг, средств размещения и объектов питания. "Ну и в то же время в связи с закрытием ряда направлений внутренний туризм все больше развивается", – полагает глава Минтуризма КЧР.

https://ria.ru/20230713/plyazhi-1883891237.html

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новости - туризм, карачаево-черкесская республика (кчр), архыз, туризм, отдых в россии