https://ria.ru/20230713/arkhyz-1883988068.html
Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году
Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2023
Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году
Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии ожидает роста турпотока в 2023 году на 15 процентов, до около 2,3 миллиона туристов, и аналогичной динамики в РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:03
2023-07-13T12:03
2023-07-13T15:06
туризм
новости - туризм
карачаево-черкесская республика (кчр)
архыз
туризм
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881255131_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_bed8c19bb9784c8dea147f2d87668853.jpg
АРХЫЗ, 12 июл - РИА Новости. Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии ожидает роста турпотока в 2023 году на 15 процентов, до около 2,3 миллиона туристов, и аналогичной динамики в 2024 году, заявил РИА Новости глава ведомства Расул Текеев. "Прогнозно мы ожидаем турпоток 2023 года плюс порядка 15 процентов относительно прошлого года, это будет более 2,2-2,3 миллиона туристов", – заявил он, отметив, что в прошлом году в республику приехали 1,9 миллиона человек. При этом наиболее популярна Карачаево-Черкесия среди туристов Ставрополья, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Текеев добавил, что ведомство фиксирует ежегодный прирост на 15 процентов, "и в 2024 году так же и планируем". При этом, по его словам, турпоток на курортах Архыза увеличивается еще более высокими темпами. Если в 2022 году его посетили более 860 тысяч туристов, то в этом году Минтуризма ожидает, что сюда приедут более одного миллиона человек. Причинами такого роста, по его словам, выступает ряд факторов, в том числе развитие инфраструктуры, сервисов, туристских услуг, средств размещения и объектов питания. "Ну и в то же время в связи с закрытием ряда направлений внутренний туризм все больше развивается", – полагает глава Минтуризма КЧР.
https://ria.ru/20230713/plyazhi-1883891237.html
архыз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881255131_181:46:1259:854_1920x0_80_0_0_6304d7d40e7b240910e73a3b99acd46b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, карачаево-черкесская республика (кчр), архыз, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Архыз, Туризм, отдых в России
Власти Карачаево-Черкесии рассказали, сколько туристов ждут в 2023 году
Карачаево-Черкесия ожидает роста турпотока на 15 процентов
АРХЫЗ, 12 июл - РИА Новости. Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии ожидает роста турпотока в 2023 году на 15 процентов, до около 2,3 миллиона туристов, и аналогичной динамики в 2024 году, заявил РИА Новости глава ведомства Расул Текеев.
"Прогнозно мы ожидаем турпоток 2023 года плюс порядка 15 процентов относительно прошлого года, это будет более 2,2-2,3 миллиона туристов", – заявил он, отметив, что в прошлом году в республику приехали 1,9 миллиона человек.
При этом наиболее популярна Карачаево-Черкесия среди туристов Ставрополья, Краснодарского края
, Москвы
, Санкт-Петербурга
и Ростовской области
.
Текеев добавил, что ведомство фиксирует ежегодный прирост на 15 процентов, "и в 2024 году так же и планируем". При этом, по его словам, турпоток на курортах Архыза
увеличивается еще более высокими темпами. Если в 2022 году его посетили более 860 тысяч туристов, то в этом году Минтуризма ожидает, что сюда приедут более одного миллиона человек.
Причинами такого роста, по его словам, выступает ряд факторов, в том числе развитие инфраструктуры, сервисов, туристских услуг, средств размещения и объектов питания.
"Ну и в то же время в связи с закрытием ряда направлений внутренний туризм все больше развивается", – полагает глава Минтуризма КЧР.
В Сочи возобновили работу пляжей, закрытых с 9 июля из-за ливней