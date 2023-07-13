https://ria.ru/20230713/ankara-1884089887.html
В Анкаре заявили, что рассчитывают на визит Путина в Турцию
В Анкаре заявили, что рассчитывают на визит Путина в Турцию - РИА Новости, 13.07.2023
В Анкаре заявили, что рассчитывают на визит Путина в Турцию
Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в Турцию. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T22:57
2023-07-13T22:57
2023-07-13T22:59
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дмитрий песков
омер челик
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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в Турцию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за последние дни неоднократно заявил, что рассчитывает на визит российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе. Турецкий лидер заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой различные темы, в том числе "зерновую сделку". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата поездки президента страны Владимира Путина в Турцию еще неизвестна. "Я думаю, что если Путин в этот период (имеет в виду период СВО) поедет за границу, то он приедет в Турцию", - сказал Челик в интервью Habertürk. В среду, 12 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что дата переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определена.
https://ria.ru/20230713/ankara-1884081689.html
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цены на нефть, россия, турция, владимир путин, зерновая сделка, дмитрий песков, омер челик
Цены на нефть, Россия, Турция, Владимир Путин, Зерновая сделка, Дмитрий Песков, Омер Челик
В Анкаре заявили, что рассчитывают на визит Путина в Турцию
Челик: Анкара рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Турцию