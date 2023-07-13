https://ria.ru/20230713/ankara-1884089887.html

В Анкаре заявили, что рассчитывают на визит Путина в Турцию

В Анкаре заявили, что рассчитывают на визит Путина в Турцию - РИА Новости, 13.07.2023

В Анкаре заявили, что рассчитывают на визит Путина в Турцию

Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в Турцию. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T22:57

2023-07-13T22:57

2023-07-13T22:59

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омер челик

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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в Турцию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за последние дни неоднократно заявил, что рассчитывает на визит российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе. Турецкий лидер заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой различные темы, в том числе "зерновую сделку". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата поездки президента страны Владимира Путина в Турцию еще неизвестна. "Я думаю, что если Путин в этот период (имеет в виду период СВО) поедет за границу, то он приедет в Турцию", - сказал Челик в интервью Habertürk. В среду, 12 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что дата переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определена.

https://ria.ru/20230713/ankara-1884081689.html

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