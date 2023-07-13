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Анкара заявила, что дала объяснения России по передаче Киеву азовцев - РИА Новости, 13.07.2023
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21:26 13.07.2023 (обновлено: 22:01 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/ankara-1884081689.html
Анкара заявила, что дала объяснения России по передаче Киеву азовцев
Анкара заявила, что дала объяснения России по передаче Киеву азовцев - РИА Новости, 13.07.2023
Анкара заявила, что дала объяснения России по передаче Киеву азовцев
Анкара дала объяснения Москве по поводу передачи главарей "Азова"* Киеву, сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T21:26
2023-07-13T22:01
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Анкара дала объяснения Москве по поводу передачи главарей "Азова"* Киеву, сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk.&quot;С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряженности (в отношениях Анкары и Москвы. — Прим. ред.) нет&quot;, — сказал он.При этом представитель правящей партии не уточнил, кто, когда и при каких условиях привел доводы официальной Анкары.В сентябре 2022 года глава ДНР заявил, что при обмене пленными с Украиной освободили 56 человек, из них 55 — это военнослужащие, пятеро из которых из Донбасса, остальные — российские военнослужащие. Киеву передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"* — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на источники писала, что азовцы находились в Турции. Как сообщалось, это было требованием России.В прошлую пятницу Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где провел переговоры с Эрдоганом. На следующий день украинский лидер написал в своем телеграм-канале, что Прокопенко, Паламар, Волынский, Хоменко и Шлега летят в Киев из Турции.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возвращение командиров "Азова" на Украину стало нарушением условий имевшихся договоренностей. По его словам, указанные лица, согласно соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом чиновник отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230709/postavki-1883129202.html
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в мире, анкара (провинция), россия, киев
В мире, Анкара (провинция), Россия, Киев
Анкара заявила, что дала объяснения России по передаче Киеву азовцев

Анкара заявила, что дала объяснения России по передаче Киеву азовцев, но без деталей

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПленные украинские боевики
Пленные украинские боевики - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Пленные украинские боевики. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Анкара дала объяснения Москве по поводу передачи главарей "Азова"* Киеву, сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk.
«

"С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряженности (в отношениях Анкары и Москвы. — Прим. ред.) нет", — сказал он.

При этом представитель правящей партии не уточнил, кто, когда и при каких условиях привел доводы официальной Анкары.
В сентябре 2022 года глава ДНР заявил, что при обмене пленными с Украиной освободили 56 человек, из них 55 — это военнослужащие, пятеро из которых из Донбасса, остальные — российские военнослужащие. Киеву передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"* — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Об обмене сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на источники писала, что азовцы находились в Турции. Как сообщалось, это было требованием России.
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В прошлую пятницу Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, где провел переговоры с Эрдоганом. На следующий день украинский лидер написал в своем телеграм-канале, что Прокопенко, Паламар, Волынский, Хоменко и Шлега летят в Киев из Турции.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возвращение командиров "Азова" на Украину стало нарушением условий имевшихся договоренностей. По его словам, указанные лица, согласно соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом чиновник отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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